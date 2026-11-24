Кадыров рассказал о трудоустройстве чеченских военнослужащих после СВО
Кадыров: чеченские военные подразделения продолжат работу после окончания СВО
Подразделения в зоне СВО, в которых служат военнослужащие из Чечни, созданы на постоянной основе, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Формирования, по его словам, продолжат работу и по окончании боевых действий.
«Когда они вернутся домой, будут работать на тех же местах, где и раньше. Их подразделения — это не временные, а необходимые структуры, созданные для Российской Федерации. И они будут продолжать работать там же, где сейчас служат»,— сказал господин Кадыров во время прямой линии с жителями региона. Чеченские военнослужащие, подчеркнул он, задействованы «на самых сложных участках фронта».
Во время прямой линии главе региона задали вопрос о возможных сроках завершения специальной военной операции. «Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего … Учитывая еще и проходящие переговоры, СВО, возможно, завершится в течение года», — ответил Рамзан Кадыров.
С начала СВО в феврале 2022 года по сентябрь 2026 года в зону специальной военной операции отправились свыше 76 тыс. военнослужащих из Чечни, писал господин Кадыров в Telegram-канале. Исследователи Центра политической информации в прошлом году поместили Чеченскую республику на седьмое место в рейтинге регионов по вовлеченности в «повестку специальной военной операции». Республика, согласно их оценке, отличилась среди прочего созданием добровольческих формирований и переговорным потенциалом.