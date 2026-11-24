Во время прямой линии главе региона задали вопрос о возможных сроках завершения специальной военной операции. «Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего … Учитывая еще и проходящие переговоры, СВО, возможно, завершится в течение года», — ответил Рамзан Кадыров.