Показания находятся на проверке следствия, однако, если они будут доказаны, господину Чибису может грозить новое обвинение — получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Срок лишения свободы по статье составляет от восьми до 15 лет с применением штрафа в размере до 500 млн руб. При этом уголовное преследование бизнесменов, которым могут вменить дачу взятки и посредничество в этом (ч.5 ст.291 и ч.4 ст. 291.1 УК), вероятно, будет прекращено, поскольку они пошли на сделку со следствием, считают источники «Ъ».