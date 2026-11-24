Бизнесмен рассказал о даче губернатору Чибису взятки через экс-главу правительства региона
Бизнесмен Оганес Шанкоян, проходящий по делу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщил, что передавал ему взятки через бывшего главу правительства региона Ашота Баблумяна — второго фигуранта дела. Об этом «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах.
Речь идет о вознаграждениях на общую сумму около 100 млн рублей наличными, а также о покупке лодки. Кроме того, господин Шанкоян помогал организовать презентацию одной из предвыборных программ губернатора в Мурманской области, сообщают источники.
Оганес Шанкоян — учредитель 11 компаний, занимающихся в том числе рыболовством и транспортной деятельностью. Большинство из них расположены в Мурманской области. Он, как и господин Баблумян, был арестован Мещанским судом Москвы в марте 2026 года. По данным «Ъ», господин Баблумян мог также пойти на сотрудничество со следствием. Срок ареста обоих фигурантов продлен до середины марта.
Показания находятся на проверке следствия, однако, если они будут доказаны, господину Чибису может грозить новое обвинение — получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Срок лишения свободы по статье составляет от восьми до 15 лет с применением штрафа в размере до 500 млн руб. При этом уголовное преследование бизнесменов, которым могут вменить дачу взятки и посредничество в этом (ч.5 ст.291 и ч.4 ст. 291.1 УК), вероятно, будет прекращено, поскольку они пошли на сделку со следствием, считают источники «Ъ».