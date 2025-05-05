Лес лег на рельсы

Железнодорожные перевозки лесопромышленной продукции в России в начале года показали рост. Но если на внутреннем рынке рост был устойчивым, несмотря на логистические трудности из-за теплой зимы, то в случае с экспортом он в большей степени объясняется низкой базой прошлого года. Из-за низких цен и высоких транспортных расходов поставки за рубеж из части регионов стали нерентабельными, указывают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отгрузки леса и пиломатериалов по железной дороге, включая контейнерные перевозки, в первом квартале 2025 года выросли на 3% год к году, до 7,7 млн тонн, сообщили “Ъ” в аналитическом центре «ТрансЛес». Внутренние перевозки древесины для переработки увеличились на 4%, до 4,8 млн тонн, несмотря на затрудненную вывозку из-за распутицы в связи с аномально теплой погодой во многих регионах, указывают эксперты. При этом ограниченность предложения древесины из-за теплой зимы способствовала росту цен на пиловочник и фанерный кряж в среднем на 10% по сравнению с декабрем 2024 года, добавляют они.

Погрузка пиломатериалов на экспорт за этот период увеличилась на 5%, до 2,2 млн тонн, круглого леса — сократилась на 13%, до 0,4 млн тонн. Общая погрузка этих грузов выросла на 1%. Но, отмечают в «ТрансЛесе», динамика обусловлена низкой базой прошлого года, а по сравнению с первым кварталом 2023 года погрузка на экспорт снизилась на 8%.

Ключевым получателем лесных грузов остался Китай. По данным «ТрансЛеса», в первом квартале страна закупила 1,6 млн тонн пиломатериалов и 0,4 млн тонн круглого леса из РФ, что на 0,4% и 10% меньше, чем годом ранее. Эксперты поясняют, что китайские потребители отдают предпочтение закупке необработанной древесины, из-за чего доля РФ, которая ограничила отгрузку этого вида продукции, на китайском рынке продолжает снижаться.

По данным ОАО РЖД, погрузка лесных грузов по итогам трех месяцев выросла на 0,1%, до 7 млн тонн. Только в марте перевозки лесных грузов увеличились на 6,3%, до 3,6 млн тонн, в том числе на 1,5%, до 1,3 млн тонн, в экспортном сообщении и на 8,4%, до 2,1 млн тонн, во внутрироссийском. Перевозки лесных грузов в контейнерах в марте увеличились на 0,4% год к году, до 51,4 тыс. TEU.

В «ТрансЛесе» отмечают общее снижение спроса на продукцию ЛПК из-за замедления рынков недвижимости ключевых стран: Китая, США, Европы, Японии. В дальнейшем на спрос в Китае могут повлиять пошлины США, считают аналитики. Как поясняют в «ТрансЛесе», низкий спрос на древесину приводит к усилению конкуренции между странами-поставщиками, особенно за рынок КНР. На китайском рынке недвижимости сохраняется небольшое улучшение конъюнктуры, но накопившиеся запасы нераспроданных объектов серьезно давят на сектор, указывают в «ТрансЛесе».

Источники “Ъ” в компаниях указывают, что котировки на готовую продукцию ЛПК на внутреннем рынке и на экспортных направлениях остаются низкими — до 40% относительно 2021 года, и поставки ряда предприятий северо-запада за рубеж убыточны. В «ТрансЛесе» отмечают, что в Архангельской области расходы на перевозки водным транспортом выросли на 20%, а передвижение по некоторым рекам ограничено. Так, лесопромышленники указывают на отсутствие дноуглубительных работ на реке Северная Двина. Также на рынке отмечают рост затрат на железнодорожные перевозки и дефицит подвижного состава.

Глава комитета Архангельского заксобрания Александр Дятлов говорит, что региональные предприятия вынуждены были переориентироваться на железнодорожный транспорт, что привело к увеличению сроков оборота контейнеров и времени поступления выручки, которая к тому же сократилась. В связи с этим он считает необходимым утверждение субсидий на морские перевозки из портов северо-запада и увеличение компенсаций расходов на железнодорожные перевозки. Глава Минпромторга Антон Алиханов в апреле на совещании по развитию ЛПК говорил, что регуляторы будут искать возможность для дополнительного субсидирования транспортных расходов, признавая, что «это будет достаточно сложно».

В Segezha Group заявили “Ъ”, что северо-западное направление становится все более актуальным в условиях ограничений восточного полигона и нестабильной пропускной способности южных маршрутов. Как отмечают в компании, с учетом географической удаленности производственных активов и высокой логистической нагрузки субсидия позволит обеспечить предсказуемость поставок и сохранить конкурентоспособность на внешних рынках. В группе добавили, что работают над расширением географии поставок и ожидают роста относительно 2024 года, но многое зависит от экономической ситуации, строительного сезона, открытия новых рынков и иных факторов.

Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина