Андрей Чибис занимает пост губернатора Мурманской области с 2019 года. 23 ноября его задержали, предъявив два эпизода. Один связан с хищением денег из областного бюджета и выводом их за границу с использованием подконтрольных компаний, второй — с хищением около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Сам губернатор вину отрицает.