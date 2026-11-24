Чибис мог получить от бизнесмена Шанкояна взятку в 100 млн руб. и лодку
Бизнесмен Оганес Шанкоян, один из предполагаемых сообщников задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, дал новые показания. Предприниматель признался, что передал чиновнику наличными взяток на общую сумму около 100 млн руб., а также купил для него лодку. Об этом «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах.
Решение о сотрудничестве со следствием господин Шанкоян принял еще в октябре, проведя к тому моменту несколько месяцев в Бутырском СИЗО. Решение о его аресте в марте 2026 года принял Мещанский суд Москвы.
Андрей Чибис занимает пост губернатора Мурманской области с 2019 года. 23 ноября его задержали, предъявив два эпизода. Один связан с хищением денег из областного бюджета и выводом их за границу с использованием подконтрольных компаний, второй — с хищением около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Сам губернатор вину отрицает.
Показания господина Шанкояна еще проверяются, но в итоге могут привести к предъявлению господину Чибису нового обвинения в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за которое предполагается от восьми до 15 лет заключения и штраф в размере до 500 млн руб.