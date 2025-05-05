Инвестбанки понаделали долгов

Первый квартал 2025 года оказался успешным для российских инвестбанков, работающих на долговом рынке. По данным Cbonds, банкиры провели 136 рыночных размещений (без учета собственных) на 1,35 трлн руб., что более чем вдвое выше результата аналогичного периода 2024 года. Более 76% всего рынка обеспечила пятерка крупнейших организаторов во главе с Газпромбанком. В ближайшие кварталы инвестиционная активность сохранится высокой из-за потребности эмитентов рефинансировать долги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рейтинге крупнейших организаторов размещений произошли заметные изменения. Согласно данным Cbonds, первенство по итогам первого квартала 2025 года по объему рыночных размещений корпоративных облигаций (без учета собственных выпусков) сохранил Газпромбанк. За отчетный период банк участвовал в организации 92 выпусков на 292,4 млрд руб. Второе место с результатом 217 млрд руб. занял Альфа-банк, годом ранее банк находился на пятой строчке. С четвертой позиции на третью с результатом почти 200 млрд руб. вышел «ВТБ Капитал Трейдинг». Всего за отчетный период было проведено 136 рыночных размещений почти на 1,35 трлн руб., что более чем вдвое выше результата первого квартала 2024 года.

Одним из трендов стала консолидация доли рынка в руках крупнейших организаторов размещений. По итогам отчетного периода на топ-5 компаний по объему размещений пришлось более 76% от общего объема капитала, привлеченного эмитентами на долговом рынке. Это на 22,5 процентного пункта выше показателя аналогичного периода 2024 года. Причина — выход на долговой рынок компаний первого эшелона, которые традиционно прибегают к услугам крупнейших банков. По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в первом квартале около 52,1% из общего объема пришлось на 20 крупных сделок объемом свыше 30 млрд руб. «Свыше 72% от крупных сделок пришлось на 17 выпусков компаний реального сектора, который был представлен пятью отраслями: нефть и газ, ж/д транспорт, металлургия, химия и удобрения, ритейл»,— отмечает господин Ермак.

Кроме того, с начала года увеличилось число размещений валютных облигаций, в которых также доминировали компании реального сектора экономики (см. “Ъ” от 30 апреля). Начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков отмечает, что по размещениям в иностранной валюте лишь несколько банков могут предоставлять андеррайтинг. Согласно оценке “Ъ”, крупнейшие организаторы участвовали в двух третях всех состоявшихся в первом квартале сделок суммарным объемом более $1,8 млрд (в эквиваленте).

Несмотря на резкий рост объемов размещений, сопоставимого роста вознаграждения банкиры не ждут. По словам руководителя департамента рынков капитала Совкомбанка Роберта Смакаева, размер вознаграждения чаще зависит от рыночной волатильности и сложности сделки. Чем выше риски и нестабильность рынка, тем более высокую комиссию может запросить организатор. «На размер комиссии влияют конкуренция среди банков, кредитное качество эмитента и объем необходимой работы: от подготовки документации до взаимодействия с инвесторами»,— отмечает Роберт Смакаев. По его словам, средняя комиссия на рынке организации облигационных размещений варьируется в пределах диапазона 0,5–1%, без учета премии за успех. Работа над сделками ведется продолжительное время и в зависимости от конъюнктуры может растягиваться на месяцы, как и получаемое за это вознаграждение. «Некоторые сделки структурируются под конкретные задачи эмитента, а некоторые — просто в рамках регулярных привлечений, работа с привычными для рынка эмитентами и работа над дебютантом — это не один и тот же процесс»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.— В оценке результатов работы не стоит ориентироваться на квартальные показатели рэнкинга, а лучше подождать годовых результатов».

Несмотря на сохраняющуюся жесткую денежно-кредитную политику Банка России, банкиры с оптимизмом смотрят на перспективы второго и последующих кварталов. Роберт Смакаев рассказал о том, что готовятся крупные сделки, при этом речь идет как о новых выпусках, так и о рефинансировании ранее размещенных облигаций. «Потребности компаний в финансировании и рефинансировании никуда не делись»,— отмечает господин Джабаров.

Виталий Гайдаев