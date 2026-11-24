В США создали съедобный аналог «Оземпика» в виде шоколадных плиток
Американская компания Journi Health представила съедобный аналог «Оземпика» в виде шоколада. Как сообщает издание Wired, в плитках содержится вещество орфорглипрон — активный ингредиент рецептурного препарата для снижения веса Foundayo от компании Eli Lilly. Journi Health заявляет, что одну дозу такого шоколада под названием Melt следует употреблять раз в день.
«Одним из серьезных препятствий для широкого распространения современных препаратов для похудения ("Оземпик" и его аналоги группы глюкагоноподобных пептидов-1 (ГПП-1).— “Ъ”) стало нежелание некоторых пациентов делать инъекции»,— отметил в интервью Wired исполнительный вице-президент Eli Lilly Кен Кастер. Таблетированная версия препарата для похудения Wegovy от компании Novo Nordisk получила одобрение лишь в декабре 2025 года.
Journi Health поясняет, что продукт Melt предназначен для тех, кому трудно делать инъекции или глотать таблетки. Это касается как людей, которые только начинают прием препаратов ГПП-1, так и тех, кто уже принимает их и хочет поддерживать достигнутый вес. Wired отмечает, что прием любого препарата группы ГПП-1 в дозировке ниже минимально терапевтической не проходил в США клинических испытаний на людях и его эффективность не доказана.
При этом Journi Health не отпускает «шоколад для похудения» Melt без рецепта врача. Продукт продается по ежемесячной подписке за $189. В нее входят 24 порции шоколада в индивидуальной упаковке и консультация врача. Melt относится к категории «экстемпоральных» (изготавливаемых по индивидуальному заказу) препаратов. Это означает, что аптека готовит смесь специально для конкретного пациента, используя одобренные FDA ингредиенты, однако сама лекарственная форма официального одобрения FDA не имеет. Власти США разрешают аптекам изготавливать подобные препараты, если в этом есть медицинская необходимость — например, при наличии у пациента аллергии на какой-либо краситель или компонент состава, при потребности в уменьшенной дозировке (исходя из веса пациента) или в случае дефицита оригинального брендового препарата.
Официальная цена препарата Foundayo с орфорглипроном составляет $649 за 30-дневный курс. При наличии страховки стоимость в США может быть значительно ниже.