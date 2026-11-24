При этом Journi Health не отпускает «шоколад для похудения» Melt без рецепта врача. Продукт продается по ежемесячной подписке за $189. В нее входят 24 порции шоколада в индивидуальной упаковке и консультация врача. Melt относится к категории «экстемпоральных» (изготавливаемых по индивидуальному заказу) препаратов. Это означает, что аптека готовит смесь специально для конкретного пациента, используя одобренные FDA ингредиенты, однако сама лекарственная форма официального одобрения FDA не имеет. Власти США разрешают аптекам изготавливать подобные препараты, если в этом есть медицинская необходимость — например, при наличии у пациента аллергии на какой-либо краситель или компонент состава, при потребности в уменьшенной дозировке (исходя из веса пациента) или в случае дефицита оригинального брендового препарата.