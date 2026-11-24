Правда, было одно обстоятельство, которое помогло сборной Марокко обжаловать итог встречи. Дело в том, что убеждал партнеров Садьо Мане дольше четверти часа. FRMF настаивала, что, покинув газон на столь долгий период времени, сенегальцы нарушили два пункта регламента Кубка африканских наций. В ст. 82 этого документа говорится, что уход с поля без разрешения судьи наказывается техническим поражением. В ст. 84 уточняется, что такое поведение является основанием для исключения из соревнования. Вердикт апелляционной комиссии CAF стал беспрецедентным: ничего подобного в турнирах самого высокого уровня ранее не происходило. В футбольном сообществе он вызвал недоумение, поскольку матч все же был доигран.