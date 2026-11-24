Кто первый встал, того и титул
CAS вернул сборной Сенегала статус победителя Кубка африканских наций
Битва за право владеть Кубком африканских наций по футболу, перетекшая после скандального январского финала из спортивной плоскости в юридическую, все-таки осталась за сборной Сенегала. Команда, со счетом 1:0 победившая на поле, но из-за демарша в конце основного времени лишенная титула, была признана чемпионом по итогам рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Инстанция удовлетворила ее, посчитав, что вопрос возобновления матча, после того как сенегальские футболисты в знак протеста ушли с поля, находился «исключительно в компетенции» рефери.
Во вторник, 24 ноября, Спортивный арбитражный суд опубликовал решение, касающееся одного из наиболее заметных футбольных матчей уходящего года. Из него следует, что сборная Сенегала вновь считается победителем Кубка африканских наций. Она завоевала титул еще в январе, обыграв в рабатском финале хозяев турнира марокканцев, но быстро лишилась трофея. Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) успешно оспорила исход встречи в апелляционной комиссии Африканской конфедерации футбола (CAF) и на протяжении восьми месяцев признавалась чемпионом.
Тогда CAF засчитала сенегальцам техническое поражение. Причиной для пересмотра результата игры стали сцены в концовке основного времени (оно завершилось со счетом 0:0). Сначала конголезский судья Жан-Жак Ндала отменил гол сборной Сенегала из-за неочевидного нарушения правил в атаке. А затем он назначил в ворота сенегальцев довольно спорный пенальти.
Решения рефери спровоцировали хаос. В знак протеста главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв увел своих футболистов с поля, на которое уже пытались прорваться разъяренные сенегальские фанаты.
Единственным сенегальцем, сохранявшим относительное спокойствие, казалось, оставался капитан и главная звезда команды Садьо Мане. Он убедил партнеров вернуться на поле. И не зря. Вратарь Эдуар Менди взял слабый удар Браима Диаса с одиннадцатиметрового, а в дополнительное время победу сборной Сенегала мощным выстрелом из-за пределов штрафной принес Пап Гейе.
Правда, было одно обстоятельство, которое помогло сборной Марокко обжаловать итог встречи. Дело в том, что убеждал партнеров Садьо Мане дольше четверти часа. FRMF настаивала, что, покинув газон на столь долгий период времени, сенегальцы нарушили два пункта регламента Кубка африканских наций. В ст. 82 этого документа говорится, что уход с поля без разрешения судьи наказывается техническим поражением. В ст. 84 уточняется, что такое поведение является основанием для исключения из соревнования. Вердикт апелляционной комиссии CAF стал беспрецедентным: ничего подобного в турнирах самого высокого уровня ранее не происходило. В футбольном сообществе он вызвал недоумение, поскольку матч все же был доигран.
На это же напирал CAS, объясняя свою — противоположную — трактовку. В мотивировочной части его решения сказано, что вопрос целесообразности возобновления матча «находился исключительно в компетенции» главного арбитра. Тот, дав свисток о продолжении игры, «счел, что все необходимые условия были выполнены». Таким образом, коллегия посчитала, что спор следует рассматривать, отталкиваясь от доктрины field of play — принципа, согласно которому решения спортивных судей, принятые непосредственно во время состязаний, признаются окончательными и не подлежат пересмотру (за исключением тех случаев, когда доказаны очень серьезные нарушения, такие как предвзятость или коррумпированность рефери).
По всей видимости, точку в истории ставить рано.
FRMF на релиз CAS отреагировала быстро — выразила «удивление» и заявила, что опротестует решение, «используя все доступные правовые механизмы». Марокканская сторона в своем коммюнике обратила внимание не только на недавно введенное правило, предписывающее показывать красные карточки игрокам за самовольное покидание поля, но и на обстоятельство, которое, по ее мнению, ставит под сомнение беспристрастность арбитражного процесса. В национальной федерации заявили, что один из трех членов коллегии CAS немец Ульрих Хаас и президент Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль говорили по телефону всего за двое суток до публикации вердикта. Господин Фаль и представители CAS обвинения отвергают.