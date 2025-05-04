Главные новости за неделю 28 апреля — 4 мая. Кубань, Адыгея, Крым
На Кубани в 2024 году объем инвестиций в производство лекарств и медицинских материалов превысил 1 млрд рублей.
Спрос на новостройки на курортах Краснодарского края с начала 2025 года упал на 35%.
В Новороссийске при атаке украинских беспилотников оказались повреждены как минимум 95 квартир.
В Геленджике возбуждено уголовное дело после обвала грунта на строительном объекте на улице Портовая.
В ночь на 2 мая силы ПВО и флот уничтожили более 50 БПЛА и несколько морских дронов при отражении массированной атаки ВСУ на Севастополь.
В Краснодаре строители приступили к демонтажу балок Тургеневского моста.
Московский городской суд отклонил апелляцию защиты супруги экс-мэра Сочи Янины Копайгородской на перевод из СИЗО под домашний арест.
В Краснодаре вице-мэр Всеволод Нетреба отправлен под домашний арест на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Краснодарское УФАС оштрафовало ресурсоснабжающие организации на 230 млн рублей.
Краснодарские зоозащитники выяснили, чем отравили собак в Юбилейном микрорайоне.