Глава Севастополя назвал ночную атаку БПЛА самой крупной с начала года

В ночь на 2 мая силы ПВО и флот уничтожили более 50 беспилотных летательных аппаратов и несколько морских дронов при отражении самой массированной в 2025 году атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. По всем целям наши военные отработали над морем»,— сообщил губернатор.

По его словам, ни городские объекты, ни инфраструктура в акватории не пострадали. Глава региона также призвал жителей доверять только официальным источникам информации, а не анонимным телеграм-каналам, стремящимся «хайповать, преувеличивать и устраивать панику».

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 2 мая над Краснодарским краем уничтожили четыре беспилотника. Всего в ходе операции средства ПВО нейтрализовали 121 БПЛА.

Мария Удовик