Супруге экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты супруги экс-мэра Сочи Янины Копайгородской на перевод из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В понедельник, 14 апреля, Янине Копайгородской выдвинули обвинения в совершении нескольких преступлений: по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), трем эпизодам ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и двум эпизодам ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний).

Ранее Мещанский районный суд ужесточил меру пресечения Янине Копайгородской из-за попыток давления на свидетеля по уголовному делу против нее и ее мужа.

Адвокат Елизавета Меткина сообщила, что защита намерена добиваться размещения малолетних детей супругов Копайгородских в СИЗО рядом с матерью. По ее словам, разлука серьезно травмировала психику детей — у трехлетней дочери даже приостановилось развитие речи.

Супругам Копайгородским вменяют хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через жену получил от сочинского предпринимателя взятку в размере более 43 млн руб., сопряженную с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать общее покровительство коммерсанту.

Супруги Копайгородские вину не признают.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года и ушел в отставку в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. До назначения мэром он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Мария Удовик