В Краснодаре на Тургеневском мосту обнаружены скрытые дефекты в конструкциях

В Краснодаре строители приступили к демонтажу балок Тургеневского моста, обнаружив при этом скрытые внутренние трещины в некоторых конструкциях, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов. Дефекты внешне выглядели исправными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгений Наумов Фото: Telegram-канал Евгений Наумов

За первые сутки специалисты сняли пять из 150 запланированных элементов.

Изначально предполагалось частично заменить балки, а сохранившиеся в хорошем состоянии — отреставрировать. Однако в ходе работ выяснилось, что визуально целые элементы имеют внутренние повреждения, невидимые при наружном осмотре. Окончательное решение о судьбе каждой балки примут после проведения полной дефектовки.

В рамках реконструкции строители заменяют традиционный железобетон на более надежный и долговечный сталежелезобетон. К осени 2025 года планируется завершить работы на 15 пролетах в направлении из города. На этом участке уже полностью убраны тротуарные плиты, парапеты и лестничный спуск со стороны Адыгеи.

На втором этапе автомобильное движение перенаправят на отремонтированную половину, после чего начнется восстановление первых 15 пролетов. В 2026 году подрядчик приступит к оставшимся участкам конструкции.

Для обеспечения непрерывного процесса рядом с объектом созданы строительный городок, координационный центр и наблюдательный пункт, что позволяет вести работы круглосуточно.

Мария Удовик