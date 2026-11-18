Глава Крыма сообщил о новой атаке на Крымский мост
Крымский мост подвергся очередной атаке, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по мосту перекрыто. Оценка причиненного ущерба пока не завершена, уточнил глава республики.
Атака на Крымский мост стала третьей с начала недели. После второй атаки СКР возбудил уголовное дело о теракте и заявил о «повреждении конструкции» моста. Насколько серьезны повреждения, там не уточнили. Министр транспорта Андрей Никитин говорил, что Россия способна восстановить переправу в сжатые сроки.
Автомобильное движение по Крымскому мосту остановлено с 16 ноября. Движение поездов восстанавливали 17 ноября.