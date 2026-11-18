Эксперты ВТО отмечают, что одновременно с введением ограничительных мер страны предпринимали и попытки упростить таможенные процедуры. Преимущественно это происходило за счет цифровизации документооборота. Так, в Евросоюзе в этом году завершили внедрение обновленной электронной системы таможенного транзита NCTS (компьютеризированная система транзитных процедур). Пока она действует в 41 стране (из них 27 государств — это члены Евросоюза). Если ранее эти государства передавали сведения о перемещении грузов через собственные цифровые платформы и разные системы, то теперь они могут направлять транзитные декларации и сведения, необходимые для проверки безопасности груза, посредством единой электронной системы.