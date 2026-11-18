Торговые ограничения охватывают пятую часть мирового импорта
Мониторинг мировой экономики
В первом полугодии 2026 года страны ввели 333 новые ограничительные меры в торговле, 229 из них касались импорта, 102 — экспорта, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО). Новации в отношении импорта затронули торговлю на сумму около $2 трлн, или 8% его мирового общего объема. В результате общая сумма импорта, на который сейчас распространяются введенные торговые ограничения, достигла $5,4 трлн (доля в общем объеме — 21,3%).
Помимо импортных пошлин (173 меры) страны принимали количественные ограничения на ввоз товаров. Это, например, квоты (15 случаев) и налоговые меры при прохождении товаров через границу (13). Больше всего ограничений вводилось на импорт электроники, машин и оборудования, металлопродукции.
Такие решения правительства объясняли необходимостью защиты национальных производителей от зарубежных конкурентов, отмечают в ВТО. Например, США в апреле этого года повысили тарифные ставки на импорт стали, алюминия и меди, сделав это на основании национального закона о расширении торговли.
Одновременно страны стали чаще ограничивать и экспорт: вводить лицензии, квоты и даже запрет на вывоз товаров из страны. Особенно заметными стали ограничения на поставки сырья для производства удобрений на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев судоходства через Ормузский пролив. Например, Китай ужесточил контроль за экспортом мочевины и серной кислоты, Турция ввела запрет на вывоз серы, а российское правительство РФ продлило по 31 мая 2027 года действие квот на поставки удобрений за пределы ЕАЭС.
Эксперты ВТО отмечают, что одновременно с введением ограничительных мер страны предпринимали и попытки упростить таможенные процедуры. Преимущественно это происходило за счет цифровизации документооборота. Так, в Евросоюзе в этом году завершили внедрение обновленной электронной системы таможенного транзита NCTS (компьютеризированная система транзитных процедур). Пока она действует в 41 стране (из них 27 государств — это члены Евросоюза). Если ранее эти государства передавали сведения о перемещении грузов через собственные цифровые платформы и разные системы, то теперь они могут направлять транзитные декларации и сведения, необходимые для проверки безопасности груза, посредством единой электронной системы.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 2