Баржи заплывают в бюджет
Северному завозу требуется обновление речного флота
Северный завоз нуждается в обеспечении судами — прежде всего речной флот, где средний возраст превышает 45 лет. Участники отрасли отмечают, что такой дефицит не позволяет укладываться в навигационное окно, и призывают к господдержке. Речь может идти о субсидировании части затрат на покупку судна, льготном кредитовании и лизинге, а также твердых контрактах, гарантирующих судовладельцу выручку.
Северный завоз 2026 года подчеркнул потребность субъектов и компаний в обновлении задействованного флота, следует из выступлений участников соответствующей сессии на форуме «Транспортная Россия». Глава единого морского оператора северного завоза «Росатом Арктика» (на компанию приходится 17,6% от плана поставок водным транспортом в 2027 году) Александр Лазаренко отметил, что особую обеспокоенность вызывают речные суда дедвейтом от 200 тонн, поскольку с 2030 года такие суда должны быть оснащены в обязательном порядке двойным корпусом. Работа по модернизации ведется, говорит он, но возраст судов критический, превышающий 40 лет.
Действующий флот судов, осуществляющих завоз по Енисею, имеет длительный срок эксплуатации и высокую степень износа, говорит заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семенов. Как рассказал замглавы Росморречфлота Федор Шишлаков, в этом году произошла накладка при закупке топлива и доставке грузов в регион, куда поступает наибольший объем северного завоза,— Якутию. По традиционной схеме грузы накапливаются на Лене в районе Якутска, судами «река—море» доставляются до Яны и Индигирки и далее перегружаются на более мелкие суда, например грузоподъемностью 600 тонн, и доставляются в верхние участки рек в населенные пункты выше по течению. В Якутию планировали завезти чуть более 1 млн тонн, план был скорректирован до 994 тыс. тонн, а фактически завезено 94%. С учетом старения флота и дефицита мелкосидящего флота для распаузки на более мелкие партии судов, отмечает он, судов просто не хватает для своевременной разгрузки в короткое окно арктической навигации. «Та схема, которая много лет применялась и применяется по организации северного завоза на эти реки, уже не имеет запаса прочности, который должна иметь»,— констатирует господин Шишлаков. По его словам, возможно, необходимы изменения логистических решений, например привлечение судов-накопителей.
«Нехватка мелкосидящих судов создает риск, что груз дойдет до морского порта, но не попадет вовремя в населенные пункты на северных реках»,— говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Для северных рек и перевозок судами класса «река—море» программа-минимум составляет 50 судов при условии продления ресурса существующего флота, уверен господин Бурмистров.
Списание, по его мнению, приведет к росту потребности до 160–180 судов. Сейчас, рассказал гендиректор ЦНИИМФ Сергей Буянов, обсуждается разработка технического проекта судна-снабженца дедвейтом 18 тыс. тонн — речь идет о серии из десяти судов. Стоимость одного судна составляет порядка 18 млрд руб., пояснил господин Буянов. «Десятки лет суда-снабженцы у нас не строили»,— подчеркнул он. Господин Лазаренко не исключил возможности строительства таких судов в ближайшие годы, но указал на необходимость господдержки.
1,3 миллиона тонн
составил грузопоток северного завоза в навигацию 2026 года, по оценкам Росморречфлота.
Валерий Семенов предлагает предусмотреть такие меры, как субсидирование части затрат на приобретение судов с малой осадкой, лизинговых платежей, а также льготное кредитование судовладельцев. Также с учетом того что значительная часть северного завоза в Красноярском крае осуществляется с использованием зимников, на которые край тратит более 1 млрд руб. в год, он просит оказать содействие субъектам на содержание этих дорог.
По мнению Михаила Бурмистрова, нужна отдельная программа, сочетающая государственное участие в стоимости строительства и длинный льготный лизинг с минимальным авансом. «Короткая навигация ограничивает выручку, тогда как вложения в судно нужно возвращать годами,— подчеркивает он.— Базой может стать механизм ГТЛК, которая уже использует средства ФНБ для льготного лизинга гражданского флота». Второе условие, говорит он,— многолетние договоры с гарантированным объемом перевозок и понятной индексацией тарифа. Заказ целесообразно формировать в серии типовых мелкосидящих судов, буксиров и барж под глубины конкретных бассейнов, что позволит снизить издержки проектирования и загрузить верфи.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 9