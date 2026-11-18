Действующий флот судов, осуществляющих завоз по Енисею, имеет длительный срок эксплуатации и высокую степень износа, говорит заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семенов. Как рассказал замглавы Росморречфлота Федор Шишлаков, в этом году произошла накладка при закупке топлива и доставке грузов в регион, куда поступает наибольший объем северного завоза,— Якутию. По традиционной схеме грузы накапливаются на Лене в районе Якутска, судами «река—море» доставляются до Яны и Индигирки и далее перегружаются на более мелкие суда, например грузоподъемностью 600 тонн, и доставляются в верхние участки рек в населенные пункты выше по течению. В Якутию планировали завезти чуть более 1 млн тонн, план был скорректирован до 994 тыс. тонн, а фактически завезено 94%. С учетом старения флота и дефицита мелкосидящего флота для распаузки на более мелкие партии судов, отмечает он, судов просто не хватает для своевременной разгрузки в короткое окно арктической навигации. «Та схема, которая много лет применялась и применяется по организации северного завоза на эти реки, уже не имеет запаса прочности, который должна иметь»,— констатирует господин Шишлаков. По его словам, возможно, необходимы изменения логистических решений, например привлечение судов-накопителей.