Краснодарские зоозащитники выяснили, чем отравили собак в Юбилейном микрорайоне

Зоозащитные организации Краснодара получили результаты патологоанатомического исследования тел бездомных собак, обнаруженных 19 и 20 апреля на улице Ставропольской и в Юбилейном микрорайоне. Согласно протоколу, подписанному руководителем испытательной лаборатории краснодарского филиала Федерального центра охраны здоровья животных Мариной Макеевой, в крови животных выявлен токсичный противотуберкулезный препарат, запрещенный для применения в ветеринарии в России, но доступный для заказа через интернет-аптеки, пишет портал 93.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Согласно выводам специалистов, непосредственной причиной смерти стала асфиксия и отек легких, осложненные геморрагическим инфарктом миокарда, гемоперикардитом и кровоизлиянием в мозг — все патологии обусловлены токсическим воздействием препарата. Аналогичные диагнозы поставлены и остальным погибшим животным, включая собаку по кличке Вася, проживавшую в Юбилейном микрорайоне.

Как пояснила ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Марина Дубовикова, препарат крайне токсичен для собак в силу отсутствия у них ферментов, способных нейтрализовать активные компоненты препарата. В отличие от собак, кошки менее подвержены отравлению данным веществом из-за физиологических особенностей и большей избирательности в питании.

По словам специалиста, признаки интоксикации у собак проявляются через 30–60 минут: сонливость, нарушение координации, судороги, рвота с кровью, угнетение дыхания и работы сердца, кома и, при отсутствии экстренной помощи, высокая вероятность летального исхода. В таких случаях рекомендуется срочное внутримышечное введение пиридоксина (витамина В6) в дозировке 0,71 мг/кг и незамедлительное обращение к ветеринару.

19 апреля на улице Ставропольской были обнаружены три трупа собак с признаками отравления, еще одну собаку волонтерам удалось спасти. В ночь на 20 апреля в Юбилейном микрорайоне зафиксирована гибель шести собак, в том числе местного любимца Васи. Тела животных находили у школ, детских площадок и во дворах домов. Еще один случай отравления зафиксирован 23 апреля.

Вячеслав Рыжков