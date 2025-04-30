Краснодарское УФАС оштрафовало ресурсоснабжающие компании на 230 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю в 2024 году вынесло 423 постановления о нарушениях в сфере доступа к инженерным сетям. Общая сумма штрафов составила 230,7 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.

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В электроэнергетике антимонопольное ведомство наложило штрафы по 75 делам на сумму 38,75 млн руб. Из них 27 постановлений касались нарушения сроков технологического присоединения, а 48 — неправильного расчета стоимости услуг.

В сфере водоснабжения выявлено девять нарушений с общим штрафом 3,64 млн руб. Пять дел связаны с несоблюдением сроков техприсоединения, четыре — с нарушением порядка рассмотрения заявок потребителей.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в газоснабжении — 339 постановлений на сумму 188,29 млн руб. Среди них 42 дела касались нарушения порядка рассмотрения заявок, а 297 — несоблюдения сроков подключения к сетям.

Максимальный штраф, наложенный ведомством, составил 19,18 млн руб. по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (антиконкурентные соглашения между хозяйствующими субъектами, направленные на ограничение конкуренции, в том числе на установление или поддержание цен, раздел рынка, сокращение производства или отказ от сделок с определенными контрагентами).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю признало обоснованными 510 из 1,3 тыс. поступивших жалоб на нарушения в сфере госзакупок в 2024 году.

Анна Гречко