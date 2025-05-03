В Геленджике возбуждено уголовное дело после обвала грунта на бригаду строителей

В Геленджике возбуждено уголовное дело после обвала грунта на строительном объекте на улице Портовая. Об этом сообщает СУ СКР Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Следственным отделом по Геленджику СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).

«По предварительным данным, сегодня при производстве строительных работ на одной из строительных площадок в городе Геленджике произошел сход грунта и скальной породы. В результате происшествия есть пострадавшие»,— говорится в сообщении.

Строительно-монтажные работы проводило ООО «Велестрой». Обвал каменно-скального грунта, по информации пресс-службы администрации Геленджика, произошел сегодня, 3 мая, в 09:17. В результате происшествия пострадали четыре человека. Под завалами до сих пор находится еще трое рабочих, ведется спасательная операция. Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку по факту случившегося.

Алена Воробьева