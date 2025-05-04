На Кубани в 2024 году инвестиции в производство лекарств выросли на 42%

В Краснодарском крае в 2024 году объем инвестиций в производство лекарств и медицинских материалов превысил 1 млрд руб., что на 42,6% больше, чем в предыдущем году. Такие данные приводит Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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Объем отгрузки лекарственных средств и используемых в медицине материалов в 2024 году составил более 6,4 млрд руб., что на 10,5% выше показателя предыдущего года. Индекс промышленного производства по этому виду деятельности достиг 106,5% к уровню 2023 года.

По данным министерства промышленной политики Краснодарского края, в отраслях фармацевтической и медицинской промышленности, в регионе работают более 10 крупных и средних предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, где занято 1,3 тыс. человек. Эти производства расположены в Краснодаре, Анапе, а также в Крымском, Лабинском, Новокубанском, Павловском и Северском районах.

По данным ведомства, на Кубани предприятия фармацевтической и медицинской промышленности производят препараты-дженерики в различных лекарственных формах, инфузионные растворы, а также растворы анальгина, папаверина, эуфиллина, дротаверина и другие.

Андрей Николаев