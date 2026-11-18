При этом появляется механизм отсрочки. Ее получат те, кто к названному сроку уже занимается заменой ПО. До 1 января 2031 года срок продлевается, если к 1 марта 2028 года завершен особо значимый проект из соответствующего перечня, а до 1 января 2028 года заключен договор на разработку и внедрение ПО для конкретного объекта. До 1 января 2036 года срок продлевается, если такой проект начат, но не завершен к 1 марта 2028 года. Тот же срок определен для всех значимых объектов третьей категории значимости. Для объектов, внесенных в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры с 2027 года, предусмотрено пять лет с даты внесения.