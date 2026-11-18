Правительство определило порядок перехода КИИ на российское ПО
Правительство утвердило порядок и сроки, по которым субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны заменить иностранное программное обеспечение на российское на значимых объектах. Соответствующее постановление правительства опубликовано 18 ноября и вступает в силу со дня опубликования.
Базовым сроком перехода на российский софт названо 1 сентября 2028 года. В мае Минцифры предлагало 1 января 2028 года, писали СМИ.
При этом появляется механизм отсрочки. Ее получат те, кто к названному сроку уже занимается заменой ПО. До 1 января 2031 года срок продлевается, если к 1 марта 2028 года завершен особо значимый проект из соответствующего перечня, а до 1 января 2028 года заключен договор на разработку и внедрение ПО для конкретного объекта. До 1 января 2036 года срок продлевается, если такой проект начат, но не завершен к 1 марта 2028 года. Тот же срок определен для всех значимых объектов третьей категории значимости. Для объектов, внесенных в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры с 2027 года, предусмотрено пять лет с даты внесения.
Также каждой компании предстоит назначить ответственное лицо не ниже заместителя руководителя, составить план перехода и согласовать его с отраслевым органом. Затем ежегодно до 1 марта компании будут отчитываться о доле российского ПО на каждом объекте и о затратах на переход. Постановление касается всех отраслей и всех категорий значимости объектов КИИ.