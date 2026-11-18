По данным собеседников агентства, размещение по верхней границе этого диапазона без увеличения объема выпуска позволит привлечь до $70 млрд в рамках базового размещения. С учетом параллельного частного размещения на $26 млрд общий объем сделки превысит $96 млрд. Окончательные решения по цене еще не приняты.