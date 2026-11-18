Bloomberg узнал возможную цену акций Anthropic на IPO
Bloomberg: Anthropic рассматривает возможную цену акций на IPO в $80–85
Компания Anthropic рассматривает возможность установить цену акций в рамках своего первичного публичного размещения (IPO) в диапазоне от $80 до $85 за штуку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, размещение по верхней границе этого диапазона без увеличения объема выпуска позволит привлечь до $70 млрд в рамках базового размещения. С учетом параллельного частного размещения на $26 млрд общий объем сделки превысит $96 млрд. Окончательные решения по цене еще не приняты.
С такими показателями IPO компании может стать крупнейшим в истории, превзойдя базовое размещение SpaceX на $75 млрд ($86,2 млрд с учетом опциона на дополнительное размещение).
Выход Anthropic, разработчика нейросети Claude, на биржу станет первым в истории листингом передовой лаборатории ИИ. Ранее конкурент Anthropic — OpenAI — отложил планы по проведению IPO как минимум до 2027 года. Ожидается, что торги акциями начнутся 19 ноября на площадке Nasdaq под тикером ANT.