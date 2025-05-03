В Новороссийске при атаке БПЛА повреждены минимум 95 квартир
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении как минимум 95 квартир в результате ночной атаки беспилотников. По его словам, поквартирные обходы домов продолжаются.
В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры, еще в двух взрывом повреждены стены и имущество жильцов. «Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены»,— написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
В ЖК «Аврора» (Центральный район) пострадала 31 квартира — выбиты стеклопакеты, поврежден фасад здания и частично имущество одной из квартир. В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. Район временно оставался без электроснабжения и интернета.
«Основная задача — оперативно составить все акты обследования помещений, чтобы жители смогли получить как первоначальные выплаты, так и средства на восстановление утраченного имущества»,— добавил глава города.
В Новороссийском и Приморском внутригородских районах повреждения объектов инфраструктуры и жилых домов не зафиксированы.