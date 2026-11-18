Ситуация, вероятно, связана с нехваткой промышленных мощностей для выпуска качественных данных, отмечает независимый эксперт в сфере ИИ и ИТ Алексей Лерон. «Яндексу» выгоднее направить ресурсы на развитие собственных моделей, для которых потребность в разметке данных растет, добавиляет старший инвестиционный менеджер Kama Flow Илья Меркулов. Рынок таких услуг для внешних заказчиков, вероятно, слишком мал в масштабах «Яндекса», предположил эксперт. При этом, так как российские разработчики LLM пока догоняют мировых лидеров, им экономически выгоднее делать ставку на синтетические данные, а не на массовую ручную разметку, считает гендиректор и основатель Nodul Александр Данилов. По его словам, все больше ценятся не тысячи разметчиков, а небольшие команды экспертов по оценке качества.