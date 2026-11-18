Общепит берет свое
«Бургер Кинг» выкупил арендованный офис
Оператор фастфуд-сети «Бургер Кинг» выкупил на востоке Москвы 4 тыс. кв. м офисных площадей, которые ранее арендовал. Предыдущий собственник бизнес-центра отказался делать ремонт, и теперь компания, потратившая оценочно 800 млн руб. на приобретение актива, вложит в отделку еще около 400 млн руб.
Управляющее сетью «Бургер Кинг» в России ООО «Бургер Рус» 17 ноября 2026 года стало учредителем 100% долей в ООО «Вилла-элит», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Последнее, по данным сервиса Asseto, владеет 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Улей» в Медовом переулке на востоке Москвы. Там расположен офис «Бургер Кинга». Источник “Ъ”, близкий к компании, сообщил, что офис компании требует ремонта, но предыдущий собственник не был готов его делать. По словам собеседника “Ъ”, на уровне акционеров было принято решение о выкупе актива и проведении ремонта собственными силами. В самой компании и предыдущий владелец ООО «Вилла-элит» Владислав Романовский не ответили на запрос “Ъ”.
«Бургер Кинг» — один из крупнейших операторов фастфуда, работающий в России с 2010 года. К концу 2025 года число заведений в стране достигло 870, указано в пояснительной записке к бухотчетности компании за прошлый год. Владельцами компании ранее выступали американский владелец бренда Restaurant Brands International, Investment Capital Ukraine, «ВТБ Капитал» и владелец ГК «Шоколадница» Александр Колобов. Однако, по словам источника “Ъ”, сейчас среди акционеров остался только господин Колобов. Выручка ООО «Бургер Рус» в 2025 году выросла на 15,2% год к году, до 104 млрд руб., чистая прибыль упала на 60%, до 637,6 млн руб.
Гендиректор Remain Дмитрий Клапша отмечает тенденцию по покупке компаниями офисных площадей, которые они ранее занимали. Он приводит в качестве примера покупку VK площадей в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте в Москве, а также поглощение «Ростехом» квартала «Ростех-сити». Владение офисной недвижимостью позволяет уйти от арендных рисков и получить ликвидный залог для привлечения заемного финансирования, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.
По оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, «Бургер Кинг» мог платить за свой офис около 18 тыс. руб. за 1 кв. м в год, то есть 72 млн руб. ежегодно. В то же время приобретение объекта могло обойтись сети менее чем в 200 тыс. руб. за 1 кв. м, оценивает Дмитрий Клапша. Исходя из этих подсчетов, весь объект мог стоить 800 млн руб. Затраты на отделку также могут составить от 400 млн руб. без НДС, добавляет господин Клапша.
По подсчетам IBC Real Estate, в январе—ноябре 2026 года объем сделок купли-продажи офисной недвижимости в Москве составил 300 тыс. кв. м, что на 52% меньше год к году. Снижение спроса по-прежнему связано с дорогим заемным финансированием и растущими затратами на отделку.
Рынок общепита сейчас тоже переживает не лучшие времена. В июле в России работало в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году, подсчитали в Infoline. В то же время операторы фастфуда находятся в более выигрышном положении. К началу октября количество точек фастфуда в России выросло на 2% год к году, до 45 тыс., против сокращения на 11% годом ранее, следует из подсчетов «Яндекс Карт». В стремлении сэкономить потребители переориентируются на более бюджетные заведения или вовсе отказываются от походов в кафе.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 10