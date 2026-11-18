Рынок общепита сейчас тоже переживает не лучшие времена. В июле в России работало в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году, подсчитали в Infoline. В то же время операторы фастфуда находятся в более выигрышном положении. К началу октября количество точек фастфуда в России выросло на 2% год к году, до 45 тыс., против сокращения на 11% годом ранее, следует из подсчетов «Яндекс Карт». В стремлении сэкономить потребители переориентируются на более бюджетные заведения или вовсе отказываются от походов в кафе.