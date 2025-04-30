Вице-мэра Краснодара Нетребу отправили под домашний арест на два месяца

Вице-мэра Краснодара Владислава Нетребу суд отправил под домашний арест на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, во вторник, в кабинете Нетребы прошли обыски, после чего он был задержан. Против заместителя мэра возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Всеволод Нетреба родился в Краснодаре. В середине августа 2024 года был согласован на должность замглавы города. Курирует внутреннюю политику.

Алина Зорина