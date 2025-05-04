На курортах Кубани спрос на новостройки упал на 35%

В первом квартале 2025 года спрос на новостройки на курортах Краснодарского края упал на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество сделок составило 1 085 против 1 667. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как считает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова, сокращение спроса в в крае, вероятно, вызвано большой насыщенностью рынка в течение многих лет и недоступностью дешевой ипотеки.

Говоря о динамике предложения, аналитики отметили на Кубани прирост за первый квартал этого года — с 55 до 72 объектов (+31% год к году), а средняя цена за 1 кв. м выросла на 5%, с 315 тыс. руб. до 330,1 тыс. руб.

В Крыму и Севастополе спрос, по данным bnMAP.pro, за указанный период увеличился на 2%, до 1 413 сделок против 1 392 сделок в 2024 году. Количество проектов выросло с 61 до 75 (+23%), а средняя цена за кв. м увеличилась на 21% — с 220,9 тыс. руб. до 267,6 тыс. руб.

Андрей Николаев