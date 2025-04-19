Арест экс-губернатора Смирнова и приговор генерал-лейтенанту Шамарину

Цифры недели

Российский рубль на внебиржевом рынке вырос с начала года на 38%, став лидером среди валют по укреплению к доллару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в зале суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в зале суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Выдача ипотечных кредитов в 2025 году сократится на 30%, по прогнозу «Эксперт РА».

53,9% составил в 2024 году уровень удовлетворенности медицинской помощью.

870 человек были осуждены в России по террористическим статьям в 2024 году.

До 1,5 млрд руб. налогового вычета вернут россиянам за занятия спортом в 2025 году.

По букве закона

Суд в Москве арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова на два месяца. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в составе организованной группы.

Военный суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего замначальника Генштаба Минобороны генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Суд на Сахалине приговорил к 15 годам колонии российского военнослужащего Романа Иванишина по делу о добровольной сдаче в плен ВСУ.

Суд приговорил к срокам от 12 лет 6 месяцев до 18 лет фигурантов дела о поджоге вертолета в подмосковном аэропорту Остафьево.

Суд в Москве приговорил четырех журналистов к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о сотрудничестве с ФБК (признан иноагентом и позже ликвидирован; организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена).

Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в России.

Суд вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука: 1% в ООО «Вайлдберриз», которым владел Владислав Бакальчук, отошел Татьяне Ким. Таким образом, госпожа Ким стала владельцем 100% компании.

Отставки и назначения

Сергей Глазьев назначен госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России.

Дмитрий Мезенцев назначен полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде.

Совфед назначил Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда России.

Цитаты недели

«Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России» (глава МИД РФ Сергей Лавров об украинском урегулировании в интервью «Ъ»).

«Несомненно, это мирное соглашение — оно касается так называемых пяти территорий, но и это еще не все: протоколы безопасности, НАТО, Пятая статья НАТО (статья о коллективной безопасности). У этой сложной ситуации очень много деталей» (спецпосланник президента США Стив Уиткофф о переговорах с президентом Владимиром Путиным).

«Ужесточаться, я думаю, особо уже некуда» (председатель правления банка ВТБ Андрей Костин о ключевой ставке ЦБ РФ).

«Человека, надеемся, он (ИИ.— “Ъ”) не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше» (глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на First Russian Data Forum).

«Когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?» (депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день для женщин на один час).

Инициативы недели

Лидер немецких христианских демократов и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Профучастники фондового рынка просят Банк России смягчить требования при предоставлении клиентам статуса квалифицированного инвестора.

АО «Газпром бытовые системы» готовится перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге и наладить там уже в 2025 году производство холодильников и стиральных машин.

В России запустят программу просвещения родителей детей дошкольного возраста.

Россия хочет купить самолеты Boeing на средства, замороженные американской стороной.

Мэр Вашингтона Мюриель Баузер объявила 11 апреля 2025 года днем Александра Овечкина.

Сделки недели

«Яндекс» приобретет службу доставки Boxberry. Эксперты оценивают сумму сделки примерно в 1,5 млрд руб.

Крупный российский производитель лакокрасочных материалов «Лакра Синтез» купил сеть «Краски. Дом маляра», насчитывающую более 60 магазинов.