Генерала Генштаба разжаловали в простые орденоносцы
Осужден начальник Главного управления связи Минобороны Вадим Шамарин
К семи годам колонии строгого режима приговорил Московский гарнизонный военный суд бывшего заместителя начальника Генштаба—начальника Главного управления связи (ГУС) Минобороны Вадима Шамарина. Он был признан виновным в получении взяток на сумму около 36 млн руб. Суд лишил его звания генерал-лейтенанта, однако оставил награды, не став назначать многомилионный штраф. Защита осталась удовлетворена приговором, заявив, что не будет его обжаловать.
Бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин (справа)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
53-летний Вадим Шамарин стал первым из осужденных генералов Минобороны, чьи аресты весной—летом 2024 года наделали много шума. При этом на сегодняшний момент он единственный, кто заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания не только на одного из своих подельников — бывшего начальника 1-го управления ГУС генерал-майора Александра Оглоблина и его брата, но также на одного из своих заместителей в генеральском звании. Последний убедил его заключить контракт на поставку беспилотников, оказавшихся не востребованными в войсках. И если Александра Оглоблина уже судят в 235-м военном суде за коррупцию, то его заместителя, по данным “Ъ”, пока к уголовной ответственности не привлекли.
Оглашение приговора по делу господина Шамарина началось с почти часовой задержкой и заняло у судьи Антона Галкина не больше десяти минут. Напомним, что накануне обвинение требовало для генерала 12 лет колонии строгого режима, лишения воинского звания и наград, а также штрафа в 108 млн руб.— трехкратно превышающего сумму полученных взяток.
Однако решение суда оказалось намного гуманнее. За получение первого эпизода взятки в размере 9,967 млн руб. суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы, а за получение взятки в размере 26 млн руб.— шесть лет. По совокупности же преступлений окончательный срок фигуранту был определен в семь лет строгого режима.
При этом судья хоть и отобрал у фигуранта звание генерал-лейтенанта, однако не стал лишать наград (подсудимый, в частности, удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и Александра Невского).
Ордена за заслуги дают право экс-военачальнику и его семье на получение определенных льгот и повышенной пенсии. Также генерал избежал и многомилионного штрафа. Но после отбытия срока он не сможет в течение семи лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Напомним, что по данным СКР, генерал Шамарин получил незаконное вознаграждение на общую сумму 35,967 млн руб. за то, что в 2019–2023 годах Минобороны заключило с «Телтой» контракты на поставку устройств связи на 1,4 млрд руб. Коммерсанты платили ему «за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции», а также за общее покровительство. Арестованному 22 мая 2024 года генералу инкриминировали два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), каждая из которых предполагает от 8 до 15 лет колонии строгого режима. Таким образом, суд назначил ему наказание «ниже низшего».
Интересно, что, согласно материалам дела, первую взятку господин Шамарин получил при посредничестве генерал-майора Александра Оглоблина. Осенью 2016 года он принес ему 5 млн руб. и $86 тыс. На допросах фигурант заявил, что деньги, эквивалентные 10 млн руб., он отдал в качестве «помощи» своему товарищу Роману Черемисину, который перебрался в Москву из другого города и нуждался в жилье. Последний приобрел двухкомнатную квартиру площадью 45 кв. м в Марьиной Роще.
В ходе следствия это жилье, а также Mercedes господина Шамарина были арестованы. Оглашая приговор, судья постановил конфисковать у осужденного 35,967 млн, обратив деньги в доход государства. А поскольку наличных у фигуранта не нашли, выплата данной суммы будет производиться за счет реализации арестованного имущества, в частности квартиры господина Черемисина и иномарки господина Шамарина. Кстати, сам военачальник оказался обладателем лишь ведомственной квартиры.
Услышав приговор, господин Шамарин не смог сдержать улыбки. Были довольны исходом дела и его адвокаты Евгений Дружков и Владимир Шелупахин.
Последний сообщил “Ъ”, что после приговора уже успел переговорить с подзащитным, который принял решение не обжаловать приговор. По закону оспорить его может прокуратура. Однако, если решение устоит, рассчитывать на условно-досрочное освобождение осужденный сможет только через четыре года, когда отбудет пять лет из семи. Впрочем, как ранее сообщалось, господин Шамарин уже дважды ходатайствовал об отправке его на СВО. В случае, если прошение удовлетворят, он может рассчитывать на освобождение от наказания после получения госнаграды или завершения операции.