Генерала Генштаба разжаловали в простые орденоносцы

К семи годам колонии строгого режима приговорил Московский гарнизонный военный суд бывшего заместителя начальника Генштаба—начальника Главного управления связи (ГУС) Минобороны Вадима Шамарина. Он был признан виновным в получении взяток на сумму около 36 млн руб. Суд лишил его звания генерал-лейтенанта, однако оставил награды, не став назначать многомилионный штраф. Защита осталась удовлетворена приговором, заявив, что не будет его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

53-летний Вадим Шамарин стал первым из осужденных генералов Минобороны, чьи аресты весной—летом 2024 года наделали много шума. При этом на сегодняшний момент он единственный, кто заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания не только на одного из своих подельников — бывшего начальника 1-го управления ГУС генерал-майора Александра Оглоблина и его брата, но также на одного из своих заместителей в генеральском звании. Последний убедил его заключить контракт на поставку беспилотников, оказавшихся не востребованными в войсках. И если Александра Оглоблина уже судят в 235-м военном суде за коррупцию, то его заместителя, по данным “Ъ”, пока к уголовной ответственности не привлекли.

Оглашение приговора по делу господина Шамарина началось с почти часовой задержкой и заняло у судьи Антона Галкина не больше десяти минут. Напомним, что накануне обвинение требовало для генерала 12 лет колонии строгого режима, лишения воинского звания и наград, а также штрафа в 108 млн руб.— трехкратно превышающего сумму полученных взяток.

Однако решение суда оказалось намного гуманнее. За получение первого эпизода взятки в размере 9,967 млн руб. суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы, а за получение взятки в размере 26 млн руб.— шесть лет. По совокупности же преступлений окончательный срок фигуранту был определен в семь лет строгого режима.

При этом судья хоть и отобрал у фигуранта звание генерал-лейтенанта, однако не стал лишать наград (подсудимый, в частности, удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и Александра Невского).

Ордена за заслуги дают право экс-военачальнику и его семье на получение определенных льгот и повышенной пенсии. Также генерал избежал и многомилионного штрафа. Но после отбытия срока он не сможет в течение семи лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Напомним, что по данным СКР, генерал Шамарин получил незаконное вознаграждение на общую сумму 35,967 млн руб. за то, что в 2019–2023 годах Минобороны заключило с «Телтой» контракты на поставку устройств связи на 1,4 млрд руб. Коммерсанты платили ему «за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции», а также за общее покровительство. Арестованному 22 мая 2024 года генералу инкриминировали два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), каждая из которых предполагает от 8 до 15 лет колонии строгого режима. Таким образом, суд назначил ему наказание «ниже низшего».

Интересно, что, согласно материалам дела, первую взятку господин Шамарин получил при посредничестве генерал-майора Александра Оглоблина. Осенью 2016 года он принес ему 5 млн руб. и $86 тыс. На допросах фигурант заявил, что деньги, эквивалентные 10 млн руб., он отдал в качестве «помощи» своему товарищу Роману Черемисину, который перебрался в Москву из другого города и нуждался в жилье. Последний приобрел двухкомнатную квартиру площадью 45 кв. м в Марьиной Роще.

В ходе следствия это жилье, а также Mercedes господина Шамарина были арестованы. Оглашая приговор, судья постановил конфисковать у осужденного 35,967 млн, обратив деньги в доход государства. А поскольку наличных у фигуранта не нашли, выплата данной суммы будет производиться за счет реализации арестованного имущества, в частности квартиры господина Черемисина и иномарки господина Шамарина. Кстати, сам военачальник оказался обладателем лишь ведомственной квартиры.

Услышав приговор, господин Шамарин не смог сдержать улыбки. Были довольны исходом дела и его адвокаты Евгений Дружков и Владимир Шелупахин.

Последний сообщил “Ъ”, что после приговора уже успел переговорить с подзащитным, который принял решение не обжаловать приговор. По закону оспорить его может прокуратура. Однако, если решение устоит, рассчитывать на условно-досрочное освобождение осужденный сможет только через четыре года, когда отбудет пять лет из семи. Впрочем, как ранее сообщалось, господин Шамарин уже дважды ходатайствовал об отправке его на СВО. В случае, если прошение удовлетворят, он может рассчитывать на освобождение от наказания после получения госнаграды или завершения операции.

Мария Локотецкая