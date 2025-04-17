Суд оставил за Татьяной Ким ООО «Вайлдберриз» при разводе

Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила «Ъ» пресс-служба маркетплейса. 1% в ООО «Вайлдберриз», которым владел Владислав Бакальчук, отошел Татьяне Ким. Таким образом, госпожа Ким стала владельцем 100% компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Ким

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Татьяна Ким

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

За Татьяной Ким также остается 100% доля в ООО «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах, отметили в компании. В картотеке суда решение пока не отразилось.

В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с ГК Russ. В июле стороны создали совместное предприятие РВБ, где 65% перешло ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн», бенефициарами которого выступают братья Леван и Роберт Мирзояны, владельцы ГК Russ. Владислав Бакальчук заявил, что не согласен со сделкой и подал досудебную претензию. Татьяна Ким в ответ объявила о разводе.

В сентябре произошло вооруженное нападение на офис Wildberries в Романовом переулке в Москве, два человека погибли. Предпринимательница назвала это попыткой рейдерского захвата со стороны мужа. Он же заявил, что прибыл в тот день на переговоры и на него напали.

«Это бизнес мой. Я его придумала, я его создала. Соответственно, финансирование тоже было за счет моих собственных средств. Мне родители помогали»,— говорила Татьяна Ким в интервью «Ведомостям».

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Колганова Виктория