Глава Минцифры Шадаев считает, что ИИ может заменить половину чиновников

Искусственный интеллект способен заменить половину чиновников, убежден глава Минцифры России Максут Шадаев. Такое мнение он высказал в ходе First Russian Data Forum.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Человека, надеемся, он не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше»,— отметил господин Шадаев (цитата по ТАСС). Министр также подтвердил проработку мер поддержки компаний, развивающих ИИ-технологии.

«Пока мы рассматриваем все-таки в качестве приоритетной меры льготы по техприсоединению и по электричеству, потому что понятно, что это с точки зрения мегаватт очень затратная история»,— уточнил глава Минцифры. При этом пока ведомство не сможет обеспечить ИИ-компании субсидиями или льготной ставкой на приобретение техники.

В конце марта премьер Михаил Мишустин говорил, что ИИ не под силу заменить человека, но нейросеть может стать ему надежным помощником. По его словам, ИИ не следует воспринимать как потенциальную угрозу рабочим местам. «Искусственный интеллект должен привести… к необходимости переподготовки кадров и трансформации в этой области»,— уточнял господин Мишустин.

Об использовании нейросети в России — в материале «Ъ» «ИИ вас вылечит».