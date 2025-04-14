Уровень удовлетворенности россиян медпомощью в 2024 году составил 53,9%

В 2024 году уровень удовлетворенностью медицинской помощью составил 53,9%, к 2030 году он должен достигнуть 55%, сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, проблемными показателями являются ожидание пациентов у кабинета и запись на прием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Данные господин Фисенко представил на XXXI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство». Его слова приводит «РИА Новости».

К 2030 году, как сообщил замминистра, планируется капитально отремонтировать более 7,4 тыс. зданий, закупить более 95 тыс. единиц медоборудования и более 9,6 тыс. транспортных средств. За последние три года доля зданий медучреждений, требующих капитального ремонта, упала на более чем 8%, до 13%, добавил он.

В октябре 2024 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что россияне за последние два года в 1,5 раза чаще стали положительно оценивать медицинскую помощь. Согласно Единому плану по достижению национальных целей развития России, к 2035 году доля удовлетворенных медпомощью россиян должна увеличиться до 60%. Плановым показателем на 2024 год была доля 37,3%.

Полина Мотызлевская