Россиянам вернут 1,5 млрд руб. по налоговому вычету за занятия спортом

Сумма налогового вычета за занятия спортом составит порядка 1,5 млрд руб., сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Максимальная сумма, которую сможет получить один гражданин,— 19,5 тыс. руб.

По словам министра, на сегодняшний день в России спорт объединяет 80 млн человек. Власти ставят целью довести этот показатель до 100 млн к 2030 году. «Сегодня я президенту буду докладывать по налогам и вычетам, есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом»,— напомнил господин Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» (цитата по ТАСС).

В феврале 2024 года президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил о росте числа россиян, которые занимаются спортом. В рамках поощрения этой тенденции с 2025 года тем, кто успешно сдает нормативы ГТО, начали предоставлять налоговые вычеты. Он уверял, что аналогичную поддержку окажут гражданам, которые регулярно проходят диспансеризацию.