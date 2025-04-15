Фридрих Мерц настроен по-боевому

Лидер немецких христианских демократов и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц после прихода к власти намерен встать в авангарде европейских усилий по поддержанию обороноспособности Украины. Он уже заявил о готовности поставить стране дальнобойные ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. С этим решением не согласны социал-демократы — младшие партнеры партии Мерца ХДС в будущей правительственной коалиции. В Москве же предупредили, что решение о поставке ракет неминуемо приведет к эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер христианских демократов Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters, Annegret Hilse / File Photo / Reuters Лидер христианских демократов Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters, Annegret Hilse / File Photo / Reuters

С самого начала украинского конфликта лидер христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц занимал куда более воинственную позицию, чем действующий канцлер от социал-демократов Олаф Шольц. Он неоднократно критиковал своего коллегу за нерешительность и промедление с решением о предоставлении различных видов вооружений Украине и рьяно выступал за поставку ей дальнобойных ракет Taurus. Олаф Шольц был решительно против. «Поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины, это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать»,— пояснял господин Шольц свою позицию.

На фоне внеочередных выборов в Бундестаг, которые прошли в стране 23 февраля, господин Мерц, чье канцлерство было почти предрешено, сместил фокус с Украины на внутреннюю повестку, и вопрос о поставках Taurus временно отошел в тень. Однако после того, как победившему блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) удалось прийти к коалиционному соглашению с социал-демократами (СДПГ), будущий канцлер к этому вопросу вернулся.

«Германия готова рассмотреть поставки ракет Taurus Украине, если это будет согласовано с европейскими партнерами. Украина нуждается в стратегической наступательной способности, включая удары по сухопутному коридору между Россией и Крымом»,— сказал он 14 апреля в эфире телеканала ARD.

Вряд ли этот шаг согласован с младшим партнером в лице СДПГ. По крайней мере исполняющий обязанности министра обороны Борис Писториус (СДПГ), который сохранит свой пост и в новом кабинете, встретил заявление господина Мерца с изрядной долей скептицизма. На съезде социал-демократов в Ганновере он отверг утверждения о том, что сам является сторонником поставки Taurus Киеву. По его словам, есть веские аргументы как за такие поставки, так и против. При этом господин Писториус поставил под сомнение саму возможность координации такого решения: «Я не знаю ни одного европейского партнера с такой системой»,— сказал он. Хотя решения такого рода внутри страны принимаются с согласия партнеров по коалиции и ключевых членов кабинета, последнее слово остается за канцлером.

В ЕС заявление господина Мерца встретили с воодушевлением. На прошедшей в понедельник встрече министров иностранных дел в Люксембурге ряд дипломатов, включая представителей Польши и Нидерландов, поддержали такой шаг.

Обсудить его на более высоком уровне европейцы смогут 9 мая в Киеве — там запланирована встреча лидеров «коалиции желающих» из 30 стран, подавляющее число которых входит в ЕС. Ожидается, что именно этот визит станет одной из первых зарубежных поездок господина Мерца после утверждения канцлером 6 мая. До Киева Мерц, как сообщалось ранее, может посетить Францию и Польшу, которые активно продвигают идею усиления обороноспособности Украины на фоне попыток президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт. К слову, Фридрих Мерц также намерен до наступления лета нанести визит и в США — для выработки «общего стратегического подхода». Такая внешнеполитическая активность и выбор стран не случайны: господин Мерц явно намерен вернуть Германию в авангард европейских усилий на украинском направлении.

Отметили это и в Кремле. «Судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины»,— сказал 14 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На данный момент дальнобойные ракеты на Украину поставляют Великобритания, Франция и США, но их дальность значительно уступает немецким Taurus.

Так, англо-французские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP имеют дальность 250 км, а американские баллистические ракеты наземного базирования ATACMS — 300 км. По сравнению с ними ракеты воздушного базирования Taurus отличаются высокой точностью, а их дальность составляет 500 км. Теоретически это позволило бы Киеву поражать цели на российской территории в глубоком тылу — прежде всего Керченский мост и логистические объекты в Крыму, что затруднило бы логистику и снабжение российских войск.

Вместе с тем, как считают эксперты, одна поставка Taurus не способна изменить сложившийся баланс сил на фронте. Так, в случае принятия решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет, речь пойдет о десятках, а не о сотнях единиц. Кроме того, Taurus уязвимы для современных систем российских ПВО, а одна их поставка не сможет перекрыть дефицит других вооружений у Украины.

Важным моментом является то, что эксплуатация Taurus потребует размещения немецких специалистов на украинской территории. Дело в том, что, как и в случае с британскими Storm Shadow, Taurus потребуется адаптировать под пусковые установки. Эти ракеты были разработаны для запуска с истребителей Tornado, Eurofighter Typhoon и Gripen, а на вооружении Украины стоят МиГ-29 и Су-24М. Британцам вместе с украинскими инженерами удалось адаптировать свои ракеты под истребители Су-24М, но в случае с Taurus такой вариант технически невозможен. А значит, вместе с поставкой ракет Берлину придется пересечь еще одну «красную линию» и обеспечить свое присутствие на земле. В Москве же не раз заявляли, что будут рассматривать размещение иностранного военного контингента на Украине как прямое вовлечение в конфликт.

Вероника Вишнякова