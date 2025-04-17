С талибов сняли табу

Верховный суд России исключил афганское движение «Талибан» из списка террористических организаций. Рассмотрение этого дела по запросу Генпрокуратуры состоялось в закрытом режиме в четверг, 17 апреля. Талибы активно контактировали с Москвой по дипломатическим каналам еще задолго до своего повторного прихода к власти в Афганистане в 2021 году, однако готовность России официально признать их статус как политической силы, а затем и законной власти в Афганистане во многом упиралась в эффективность их борьбы с очагами международного терроризма на афганской территории. Но за последние годы «Талибану» удалось достичь серьезных успехов на этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что «Талибан» считался в РФ террористической организацией и был запрещен, его представители не раз приезжали в Россию на переговоры и для участия в международных форумах

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Несмотря на то что «Талибан» считался в РФ террористической организацией и был запрещен, его представители не раз приезжали в Россию на переговоры и для участия в международных форумах

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Верховный суд снял запрет с деятельности движения «Талибан» на территории России спустя 22 года после его принятия. Решение, которое было одобрено 17 апреля по итогам закрытого заседания, вступило в силу немедленно. Как заявил в беседе с “Ъ” адвокат Александр Молохов, представляющий интересы афганского движения, шаг со стороны Верховного суда «безусловно, будет способствовать укреплению добрососедских отношений между Россией и Афганистаном». По его словам, для снятия запрета с «Талибана» сейчас сложились все необходимые условия.

Генпрокуратура России направила Верховному суду исковое заявление о необходимости приостановить запрет на деятельность «Талибана» 31 марта 2025 года. К этому призыву ранее присоединились МИД и Минюст России.

Законодательную базу для пересмотра статуса талибов обеспечили поправки в российский закон «О противодействии терроризму», принятые в конце минувшего года. Согласно этим изменениям, запрет на деятельность в том числе иностранной организации, находящейся в террористических списках России, может быть приостановлен по решению суда «при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений».

Несмотря на свой статус, официальные представители талибов неоднократно контактировали с Россией по дипломатическим каналам.

Первый раз их делегация побывала в Москве 9 ноября 2018 года, чтобы участвовать в консультациях «московского формата» — российской формулы межафганского урегулирования. После того, как движение «Талибан» пришло к власти в 2021 году и захватило Кабул, его эмиссары нередко получали приглашения на Петербургский международный экономический форум, а также на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Я не могу сказать, что талибы стали нашими друзьями номер один, но однозначно они не враги,— заявлял 15 мая 2024 года директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.— Талибы открыто говорят, что с доверием относятся к России как правопреемнице СССР». По его словам, многие члены движения «Талибан», конечно, являются бывшими моджахедами, «которые воевали против советской армии». «И повоевав после этого с другими иностранными войсками, они самостоятельно пришли к выводу, что СССР не только воевал в Афганистане, но и строил»,— резюмировал тогда российский дипломат.

В вопросе готовности Москвы признать талибов многое зависело не только от перипетий внутренней политики Афганистана, но и от того, готово ли афганское движение сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом.

Основным поводом для беспокойства российского руководства была деятельность афганского филиала «Исламского государства» (признано в России террористическим и запрещено) — «Вилаята Хорасан» (ВХ, признано в России террористическим и запрещено), который взял на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.

После активных контртеррористических операций со стороны талибов в 2023–2024 годах главари ВХ (признано в России террористическим и запрещено) покинули пределы Афганистана, фиксировала в своем докладе в минувшем году Группа ООН по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями. Впрочем, члены ВХ (признано в России террористическим и запрещено) научились адаптироваться. Представители группировки «успешно проникли в основные министерства» фактической власти Афганистана, фиксировали ооновские эксперты.

Как заявил “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, отношения между Москвой и администрацией талибов нередко строились на ограниченном сотрудничестве в разных сферах — прежде всего в области противодействия террористическим угрозам. «Если данный шаг (исключение талибов из черных списков.— “Ъ”) для Москвы во многом является символическим, то для талибов это крайне важная и значимая инициатива»,— подчеркнул собеседник “Ъ”. Движение «Талибан», по его словам, прежде всего добивается политического признания и выхода из международной изоляции.

Нил Кербелов