Мэр Вашингтона провозгласила 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина»

Глава Вашингтона Мюриэл Баузер издала специальный указ, в котором объявила 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина». Документ опубликован в социальных сетях клуба «Вашингтон Кэпиталс», за который играет российский хоккеист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Matt Krohn-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: Matt Krohn-Imagn Images / Reuters

6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин установил новый снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах. По этому показателю он опередил канадца Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на Capital One Arena в Вашингтоне прошли праздничные мероприятия в честь рекорда Овечкина. Клуб поблагодарил мэра за помощь в организации общегородского праздника «День Александра Овечкина».

«Сегодня мы собрались на Capital One Arena как вашингтонцы, как хоккейные болельщики и как поклонники Great 8, чтобы отпраздновать это удивительное достижение Овечкина и поблагодарить его за то, что он был с "Вашингтон Кэпиталс" всю свою карьеру в НХЛ и стал невероятно важной частью клуба. Я, мэр Вашингтона, провозглашаю 11 апреля 2025 года "Днем Александра Овечкина" в Вашингтоне, округ Колумбия, и рекомендую всем горожанам отметить это событие», — говорится в указе госпожи Баузер.

Александру Овечкину 39 лет. В 2018 году в составе «Вашингтона» он завоевал Кубок Стэнли. По итогам дебютного сезона в НХЛ (2005/06) россиянин стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги). Девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного сезона). По три раза завоевывал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного сезона) и «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ). В 2017 году Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.