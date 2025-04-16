Гонки на коробках

«Яндекс» (MOEX: YDEX), пытаясь догнать прямых конкурентов на рынке онлайн-торговли — Wildberries и Ozon, стремится расширить географию присутствия и число пунктов выдачи заказов. IT-холдинг решил это сделать, купив сервис доставки Boxberry и всю его инфраструктуру. Эксперты оценивают сумму сделки примерно в 1,5 млрд руб. Для владельцев Boxberry бизнес стал убыточным из-за потери доли рынка на фоне усиления конкуренции со стороны более крупных компаний отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Яндекс» официально сообщил 16 апреля о приобретении бизнеса Boxberry. Структуры «Яндекс Доставки» получат по 100% в ООО «Боксберри Софт» (операционной компании сервиса доставки) и ООО «Смарт Логистик» (управляет в том числе пунктами выдачи заказов). Владельцы «Боксберри Софт» — Владимир Теплюков (45%), Вероника Тагунова (30%) и Константин Астафьев (25%). Учредителем «Смарт Логистик» выступает также Владимир Теплюков.

Boxberry работает на российском рынке с 2010 года, с 2020-го оказывает услуги по доставке в страны СНГ, с 2021-го — в западные страны. По собственным данным, присутствует в 640 городах, имеет 4,3 тыс. отделений по всей России. Выручка «Боксберри Софт» в 2024 году выросла на 1,7% год к году, до 2,3 млрд руб., чистый убыток составил 197 млн руб. против прибыли в 260 млн руб. годом ранее, указано в отчетности компании. Выручка «Смарт Логистик» увеличилась на 4,8%, до 498 млн руб., чистый убыток составил 13,5 млн руб. Выручка «Яндекса» в 2024 году в сегменте доставки и других O2O-сервисов выросла на 38% год к году, до 76,3 млрд руб., скорректированный показатель EBIDTA оказался в минусе на 5,9 млрд руб., указано в отчетности холдинга. «Яндекс Доставка» работает в том числе через пункты «Яндекс Маркета», которых сейчас насчитывается почти 15 тыс.

В IT-холдинге заявили, что процесс интеграции Boxberry в «Яндекс Доставку» завершится до конца 2025 года. Как уточнили в компании, команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса». В Boxberry лишь сообщили “Ъ”, что после сделки с «Яндексом» сервис продолжит работать с франчайзи по прежним схемам, условия сотрудничества не меняются.

Сделка по поглощению Boxberry позволит «Яндексу» нарастить клиентскую базу и расширить географию присутствия, говорят в компании. Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Держатели бумаг «Яндекса» положительно отреагировали на новость о покупке IT-холдингом Boxberry.16 апреля почти с открытия торгов на Московской бирже акции компании росли в цене. По состоянию на 13:50 по московскому времени стоимость одной акции достигла 4,26 руб., что на 1,8% выше значений закрытия торгового дня 15 апреля. К 15:15 котировки закрепились у отметки 4,24 тыс. руб.

Стороны не раскрывают стоимость сделки. По оценке «Infoline-Аналитики», эта сумма могла составить 1,2–1,5 млрд руб. в случае, если основная часть пунктов выдачи заказов Boxberry продолжит работу под брендом «Яндекс Маркета». Оценка Atomic Capital — 1–1,5 млрд руб.

Покупка бизнеса Boxberry, по словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, обеспечит «Яндексу» конкурентное преимущество перед Ozon и Wildberries.

В сегменте e-commerce около 80% делят между собой Wildberries и Ozon, отмечает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Он добавляет, что единственный игрок, составляющий им серьезную конкуренцию,— «Яндекс Маркет» с долей около 10% рынка.

Владельцы Boxberry могли принять решение продать бизнес из-за ухудшения финансовых результатов деятельности своих компаний в 2023–2024 годах в связи с ростом конкуренции со стороны ключевых игроков на рынке доставки, не исключает директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова. Последние три года выручка Boxberry стагнировала и наблюдалось стремительное падение рентабельности, подтверждает Александр Зайцев. Фактическая ценность Boxberry — клиентская база сервиса, хотя в 2024 году его доля в сегменте доставки по заказу сторонних компаний и организаций начала сокращаться, резюмируют в «Infoline-Аналитике».

Дарья Андрианова, Виталий Гайдаев