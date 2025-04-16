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Коммерсантъ FM
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Гонки на коробках

«Яндекс» выкупил бизнес Boxberry

«Яндекс» (MOEX: YDEX), пытаясь догнать прямых конкурентов на рынке онлайн-торговли — Wildberries и Ozon, стремится расширить географию присутствия и число пунктов выдачи заказов. IT-холдинг решил это сделать, купив сервис доставки Boxberry и всю его инфраструктуру. Эксперты оценивают сумму сделки примерно в 1,5 млрд руб. Для владельцев Boxberry бизнес стал убыточным из-за потери доли рынка на фоне усиления конкуренции со стороны более крупных компаний отрасли.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Яндекс» официально сообщил 16 апреля о приобретении бизнеса Boxberry. Структуры «Яндекс Доставки» получат по 100% в ООО «Боксберри Софт» (операционной компании сервиса доставки) и ООО «Смарт Логистик» (управляет в том числе пунктами выдачи заказов). Владельцы «Боксберри Софт» — Владимир Теплюков (45%), Вероника Тагунова (30%) и Константин Астафьев (25%). Учредителем «Смарт Логистик» выступает также Владимир Теплюков.

Boxberry работает на российском рынке с 2010 года, с 2020-го оказывает услуги по доставке в страны СНГ, с 2021-го — в западные страны. По собственным данным, присутствует в 640 городах, имеет 4,3 тыс. отделений по всей России. Выручка «Боксберри Софт» в 2024 году выросла на 1,7% год к году, до 2,3 млрд руб., чистый убыток составил 197 млн руб. против прибыли в 260 млн руб. годом ранее, указано в отчетности компании. Выручка «Смарт Логистик» увеличилась на 4,8%, до 498 млн руб., чистый убыток составил 13,5 млн руб.

Выручка «Яндекса» в 2024 году в сегменте доставки и других O2O-сервисов выросла на 38% год к году, до 76,3 млрд руб., скорректированный показатель EBIDTA оказался в минусе на 5,9 млрд руб., указано в отчетности холдинга. «Яндекс Доставка» работает в том числе через пункты «Яндекс Маркета», которых сейчас насчитывается почти 15 тыс.

В IT-холдинге заявили, что процесс интеграции Boxberry в «Яндекс Доставку» завершится до конца 2025 года. Как уточнили в компании, команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса». В Boxberry лишь сообщили “Ъ”, что после сделки с «Яндексом» сервис продолжит работать с франчайзи по прежним схемам, условия сотрудничества не меняются.

Сделка по поглощению Boxberry позволит «Яндексу» нарастить клиентскую базу и расширить географию присутствия, говорят в компании. Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Держатели бумаг «Яндекса» положительно отреагировали на новость о покупке IT-холдингом Boxberry.16 апреля почти с открытия торгов на Московской бирже акции компании росли в цене. По состоянию на 13:50 по московскому времени стоимость одной акции достигла 4,26 руб., что на 1,8% выше значений закрытия торгового дня 15 апреля. К 15:15 котировки закрепились у отметки 4,24 тыс. руб.

Стороны не раскрывают стоимость сделки. По оценке «Infoline-Аналитики», эта сумма могла составить 1,2–1,5 млрд руб. в случае, если основная часть пунктов выдачи заказов Boxberry продолжит работу под брендом «Яндекс Маркета». Оценка Atomic Capital — 1–1,5 млрд руб.

Покупка бизнеса Boxberry, по словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, обеспечит «Яндексу» конкурентное преимущество перед Ozon и Wildberries.

В сегменте e-commerce около 80% делят между собой Wildberries и Ozon, отмечает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Он добавляет, что единственный игрок, составляющий им серьезную конкуренцию,— «Яндекс Маркет» с долей около 10% рынка.

Владельцы Boxberry могли принять решение продать бизнес из-за ухудшения финансовых результатов деятельности своих компаний в 2023–2024 годах в связи с ростом конкуренции со стороны ключевых игроков на рынке доставки, не исключает директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова. Последние три года выручка Boxberry стагнировала и наблюдалось стремительное падение рентабельности, подтверждает Александр Зайцев. Фактическая ценность Boxberry — клиентская база сервиса, хотя в 2024 году его доля в сегменте доставки по заказу сторонних компаний и организаций начала сокращаться, резюмируют в «Infoline-Аналитике».

Дарья Андрианова, Виталий Гайдаев

Число пукнтов выдачи заказов (ПВЗ) в городах-миллионниках на 1 января 2025 года

Город Число Рост год к году (%) Рост в 2024 году к 2023 году (%)
Москва 16547 38 41
Санкт-Петербург 7473 31 49
Краснодар 2873 31 51
Екатеринбург 2653 39 47
Самара 2236 39 51
Новосибирск 2023 29 67
Ростов-на-Дону 2012 25 40
Нижний Новгород 1998 35 43
Казань 1969 34 49
Челябинск 1761 39 55
Воронеж 1729 31 39
Пермь 1707 35 41
Уфа 1611 42 58
Красноярск 1411 32 63
Волгоград 1238 32 51
Омск 1192 34 82

Источник: «Яндекс Карты».

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