Краски полного цикла

Крупный российский производитель лакокрасочных материалов «Лакра Синтез» вложился в розничный бизнес. Компания выкупила сеть «Краски. Дом маляра», насчитывающую более 60 магазинов. Потребительский спрос на лаки и краски сокращается вслед за рынком жилищного строительства, конкуренция в сегменте растет, так что время для покупки актива могло быть выбрано удачно с точки зрения цены, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Единственным владельцем ООО «Склад красок», основного юрлица сети «Краски. Дом маляра», стало ООО «Инмаксо-Лакра», следует из ЕГРЮЛ. «Инмаксо-Лакра» — структура производителя лакокрасочных материалов (ЛКМ) «Лакра Синтез». В этой компании и «Складе красок» “Ъ” не ответили.

Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова оценивает потенциальную стоимость сделки в 200–250 млн руб. Инвестбанкир Илья Шумов склоняется к 200 млн руб.

«Лакра Синтез» существует на рынке с 1993 года, объем выпуска продукции — 65 тыс. тонн в год. Это крупный российский производитель, говорит директор ассоциации «Союзкраска» Сергей Федотов. Компания выпускает краски, эмали, шпатлевки, грунтовки, декоративные штукатурки под брендами Parade, Krass, Lakra. Ранее компания выкупила российские активы зарубежных производителей — Flint Group и BASF (см. “Ъ” от 20 августа 2024 года).

В «Лакра Синтезе» и «Инмаксо-Лакра» 97,5% принадлежат Михаилу Двинскому, 2,5% — Геннадию Собко, следует из СПАРК. Совокупная выручка структур за 2024 год составила 18,1 млрд руб., прибавив 6,8% год к году. Общая чистая прибыль сократилась на 23%, до 1 млрд руб.

ООО «Склад красок» зарегистрировано в 2017 году. Учредителями компании до смены собственника выступал Денис Кардаполов. Согласно СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 692,2 млн руб., прибавив 2,5% год к году. Чистая прибыль сократилась с 24,6 млн до 305 тыс. руб. В сеть «Краски. Дом маляра» входит 62 розничных объекта в Москве, Подмосковье, Ярославле, Воронеже, Туле и Уфе.

Вице-президент Российского союза химиков Геннадий Аверьянов говорит, что производители ЛКМ редко активно развивают собственную розницу. У них и так много возможностей реализации — это профильный ритейл, крупные сети, маркетплейсы, поясняет он. Эксперт предполагает, что покупка «Краски. Дом маляра» может быть связана с собственной стратегией «Лакра Синтеза», направленной, например, на усиление позиций ассортимента и имиджа компании.

Руководитель департамента М&А и реструктуризации бизнеса BGP Capital Иван Пешков полагает, что для «Лакра Синтеза» не было экономического смысла приобретать сети магазинов, это не поможет увеличить продажи собственной продукции. Оправдан подход может быть только в случае, если производитель планирует создать на ее базе монобрендовую сеть, продвигающую только его продукцию. Такие есть, например, у Dulux или Dufa.

Конъюнктура лакокрасочного рынка усложняется. Сформировался профицит производителей ЛКМ, к тому же наблюдается высокая конкуренция между российскими компаниями, усиливаются позиции китайских и турецких игроков, перечисляет Татьяна Пушкова. Это, по ее словам, приводит к снижению маржинальности бизнеса и сказывается на качестве ЛКМ. Эксперт не исключает, что приобретение производителем собственной торговой сети может рассматриваться для расширения клиентской базы, с целью развития продаж и удержания рыночной доли.

Сергей Федотов говорит, что за прошлый год объем производства декоративных ЛКМ сократился на 1,5%. В первом квартале текущего года негативный тренд мог сохраниться. Эксперт поясняет, что спрос был ниже прошлогоднего из-за сокращения доступности ипотечного кредитования. Хотя доля импорта, по оценкам господина Федотова, составляет 5% от общего объема потребления декоративных ЛКМ строительного назначения. Илья Шумов не исключает, что «Лакра Синтез» может рассматривать сложности на строительном рынке как перспективный период для заключения сделок за счет возможности купить активы дешевле.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев