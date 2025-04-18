Госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

Новым госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии вместо Дмитрия Мезенцева будет назначен его заместитель Сергей Глазьев. Об этом сообщил 17 апреля белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с господином Глазьевым. По мнению господина Лукашенко, новый госсекретарь станет «мотором союзной интеграции» и добьется на этом посту «хорошего эффекта». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это назначение естественным следствием «ротационного процесса».

В начале 1990-х экономист Сергей Глазьев входил в «команду Гайдара» и в 1992–1993 годах возглавлял Министерство внешних экономических связей. Однако осенью 1993-го он подал в отставку в знак протеста против указа Бориса Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и перешел в оппозицию. В декабре того же года впервые избрался в Госдуму по списку Демократической партии России, возглавлял думский комитет по экономической политике.

Во второй созыв нижней палаты в 1995 году господин Глазьев баллотировался уже от Конгресса русских общин, но в Думу не прошел. Зато в 1999-м, выдвинувшись по списку КПРФ, во второй раз стал депутатом и снова возглавил профильный комитет по экономической политике и предпринимательству. Наконец, перед выборами-2003 Сергей Глазьев стал сопредседателем нового блока «Родина» и в его составе избрался в Думу в третий раз. В 2004 году участвовал в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца и с 4,1% голосов занял третье место после Владимира Путина и Николая Харитонова (КПРФ).

Начиная с 2008 года господин Глазьев занимался вопросами интеграции на постсоветском пространстве в качестве заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, советника президента РФ и министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. В январе 2025 года назначен заместителем госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.

Божена Иванова