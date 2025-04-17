С судом обошлись дипломатично

Полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде (КС) назначен госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. В этой должности он сменил бывшего министра юстиции Александра Коновалова, который днем ранее был утвержден судьей КС. Господин Мезенцев стал первым кремлевским полпредом в КС без юридического образования, но при хорошо налаженной работе аппарата это не проблема, уверен источник “Ъ”, близкий к КС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мезенцев уверен, что выполнит новое поручение президента не хуже всех прежних

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Мезенцев уверен, что выполнит новое поручение президента не хуже всех прежних

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Указ Владимира Путина о назначении Дмитрия Мезенцева полпредом президента в КС был опубликован утром 17 апреля на официальном портале правовой информации. В эфире телеканала «Россия 24» господин Мезенцев пообещал сделать «все, что будет требоваться на этой позиции, с тем чтобы те задачи, которые ставятся главой государства, решались в поддержку закона».

Фигура сменщика Александра Коновалова (16 апреля Совет федерации утвердил его судьей КС) оказалась неожиданной, ведь впервые за всю историю КС представлять президента в этом суде будет человек без юридического образования. Правда, по своей первой специальности выпускник Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта Дмитрий Мезенцев тоже работал недолго, почти сразу уйдя в политику. А определяющими для его карьеры, по сути, стали 1991–1996 годы, проведенные на посту председателя комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга, где в то время в качестве главы комитета по внешним связям трудился и Владимир Путин. В последующие десятилетия господин Мезенцев сменил немало ответственных должностей, поработав даже губернатором Иркутской области и попутно получив степень кандидата психологических наук, а в 2012 году перешел на дипломатическую работу.

Главная функция полпреда — представлять сторону президента в конституционном судопроизводстве, объясняет доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Чаще всего он выступает в роли соответчика вместе с представителями Госдумы и Совета федерации, ведь основной массив дел в КС связан с обжалованием гражданами положений федеральных законов, а ни один закон не вступит в силу без подписи президента. Если же президент сам направит запрос в КС, на что он имеет право в целом ряде случаев, то полпред будет представлять его уже в качестве стороны-заявителя. «Поскольку КС решает только вопросы права, аргументация сторон всегда должна быть юридически корректной и основанной на глубоком понимании правовой материи»,— подчеркивает эксперт.

Она также напоминает, что закон предусматривает два вида представителей сторон в конституционном судопроизводстве: условно это представители «по должности» (имеющий право представлять свою организацию без доверенности) и «по поручению», который должен быть адвокатом или иметь ученую степень по юридической специальности. До сих пор нет однозначного понимания, к какой из этих двух категорий относятся полномочные представители госорганов, отмечает госпожа Кряжкова. Но до сих пор все, кто работал в качестве полпредов президента, не просто имели диплом юриста, а были кандидатами либо даже докторами юридических наук. Однако практика изменилась, и теперь вопрос о статусе полномочного представителя госоргана в КС вновь приобретает актуальность, резюмирует эксперт.

Между тем источник “Ъ”, близкий к КС, уверен, что новый полпред прекрасно справится с работой, несмотря на отсутствие юридического образования, ведь для решения юридических вопросов есть аппарат, который четко функционирует еще со времен позапрошлого полпреда Михаила Кротова. Правда, при демократичном Александре Коновалове дисциплина там несколько ослабла, но если у нового полпреда есть организационные способности, то все будет просто отлично, уверен собеседник “Ъ”.

Анастасия Корня