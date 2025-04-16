Курские «откаты» оценили в Москве

В Москве по ходатайству МВД арестовали Алексея Смирнова, покинувшего пост губернатора Курской области в декабре прошлого года. 17 апреля изберут меру пресечения его бывшему первому заместителю Алексею Дедову. Следствие инкриминирует им хищение как минимум 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Руководители АО «Корпорация развития Курской области», находящиеся под следствием, дали показания, что «откатывали» экс-губернатору и его заму до 15% от стоимости заключенных госконтрактов. Из-за этого цена самих соглашений росла, а качество выполняемых работ, напротив, снижалось. Так, «зубы дракона», бетонные сооружения, которые должны были остановить танки ВСУ, разваливались, не выдерживая дождя и снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексея Смирнова арестовали на два месяца

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Алексея Смирнова арестовали на два месяца

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Источник “Ъ” в правоохранительных органах рассказал, что о причастности Алексея Смирнова и Алексея Дедова к махинациям следственный департамент (СД) МВД узнал, допрашивая ранее арестованных экс-руководителей АО «Корпорация развития Курской области». Ее бывший гендиректор Владимир Лукин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и ряд других фигурантов расследования рассказали, что организаторами хищения бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной, являлись господа Смирнов и Дедов.

Для строительства они привлекали только те подрядные организации, руководители которых соглашались платить за заключение с ними контрактов «откаты» в размере не менее 15%. Деньги выплачивались сразу после получения авансов.

Проверив показания, сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение расследование, 15 апреля в пентхаусе в подмосковном Красногорске задержали Алексея Смирнова. На следующий день в своем доме в Курске был задержан господин Дедов, которого привезли в Москву. Обоим следователи СД МВД предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Свою вину экс-чиновники не признали. Господин Смирнов отказался давать показания на допросе. Он объяснил это тем, что ему нужно время для того, чтобы предметно ознакомиться с текстом обвинения и подготовить контраргументы.

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ущерб от действий фигурантов превышает 1 млрд руб. По данным “Ъ”, это только начальная сумма, сейчас проверяются другие соглашения с подрядчиками корпорации, и размер ущерба может вырасти в несколько раз.

По ходатайству СД МВД Мещанский райсуд Москвы отправил Алексея Смирнова в СИЗО на два месяца, до 15 июня. Защита предлагала ограничиться домашним арестом, ссылаясь в том числе на проблемы у бывшего чиновника с сердцем. Решение суда будет обжаловано, сообщил “Ъ” представитель обвиняемого. Предполагается, что меру пресечения его сообщнику изберут в четверг, 17 апреля.

Ранее помимо господина Лукина были взяты под стражу его бывшие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, ряд других чиновников, а также предприниматели. Им в зависимости от роли в совершенных преступлениях инкриминируется также мошенничество, но в итоге, по данным “Ъ”, рассматривается вопрос об уголовном преследовании обвиняемых по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения или участие в нем). За данное преступление предусмотрено до 20 лет заключения. Очевидно, это и стало одним из поводов для того, чтобы первые фигуранты решили заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой (расследование началось с ее проверок), рассказав об организаторах махинаций.

Изначально в уголовном деле было пять эпизодов. И большинство из них связаны с защитой от нападений со стороны Украины.

Для строительства фортификационных сооружений, в том числе линии из бетонных пирамид, которые называют «зубами дракона», блиндажей, опорных пунктов и пр., из федерального бюджета области было выделено 19,4 млрд руб. Подрядчиком строительства выступало АО «Корпорация развития Курской области».

В связи с завышением должностными лицами смет бюджету был причинен ущерб в размере более 800 млн руб. Чиновники привлекали к работам «своих» предпринимателей, но они либо затягивали сроки, либо не справлялись с заданиями.

Например, компания «КТК Сервис» получила аванс 153 млн руб., но свои обязательства не выполнила. Не взыскав с нее деньги, чиновники привлекли нового субподрядчика, «Техимпэкс», заплатив ему еще 173 млн руб.

Переплачено, как установили полиция и надзирающая за ней прокуратура, было не только строителям, но и поставщикам. Согласно одному из эпизодов, для строительства укрытий на линии обороны решили закупить морские контейнеры. Однако, по версии следствия, при средней цене нового контейнера 150 тыс. руб. их умудрились приобретать за 370 тыс. руб., ущерб только от манипуляций с ценами составил 44 млн руб.

Еще около 156 млн руб. составил ущерб от махинаций при изготовлении «зубов дракона». Для их производства должен был использоваться бетон марки М500, а сделали их из М200. Первый используется для промышленного строительства, а второй — бытового. В результате пирамиды не выдерживали не только бронетехнику противника, но даже плохие погодные условия.

Николай Сергеев, Олег Рубникович, Мария Локотецкая