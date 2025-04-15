Дезертир попал из плена в тюрьму

“Ъ” стали известны подробности первого уголовного дела о добровольной сдаче в плен российского сержанта вооруженным силам Украины (ВСУ). Как выяснилось, санитарный инструктор Роман Иванишин сначала сбежал с позиции своего подразделения в Донецк, где больше пяти месяцев скрывался от службы, а уже через два дня после того, как его вернули на фронт, ушел к позициям ВСУ. Защита осужденного на 15-летний срок Иванишина намерена обжаловать приговор, утверждая, что в деле «все не так однозначно», как считают обвинение и суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Роман Иванишин

Фото: кадр видео @radistvsy Военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Роман Иванишин

Фото: кадр видео @radistvsy

В Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде (ГВС) во вторник, 15 апреля, завершилось рассмотрение первого уголовного дела о добровольной сдаче противнику в ходе специальной военной операции на Украине. Судебный процесс проходил с 17 марта непублично, тем не менее “Ъ” стали известны его подробности.

Согласно фабуле обвинения, Роман Иванишин, 1982 года рождения, работавший горным мастером на Сахалине, был мобилизован в сентябре 2022 года. Служить его определили в 39-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Краснознаменную бригаду, которая входит в 68-й армейский корпус. В октябре того же года подразделение, в котором числился санинструктор Иванишин, было отправлено в Донецкую народную республику. В конце декабря младшего сержанта Иванишина и его сослуживцев после подготовки перебросили на позиции у селения Степное Марьинского района ДНР. По версии обвинения, пробыв пару дней на передовой, Иванишин сбежал в Донецк, расположенный в 90 км.

В столице республики, как установило военное следствие СКР, дезертир первым делом избавился от военной формы и жил в снимаемых комнатах, периодически выпивая, пока 4 июня 2023 года его не задержали и не доставили в военную комендатуру. В тот же день беглец был возвращен на передовую, однако уже через два дня, в 22:30 6 июня, оставил позицию, уйдя к окопам ВСУ, расположенным примерно в 200 м.

В деле, отметил источник “Ъ” в силовых структурах, говорится, что, приблизившись к ним, сержант начал кричать, чтобы в него не стреляли, так как он хочет сдаться в плен.

В плену ВСУ Роман Иванишин находился до 2 января 2024 года, когда в результате очередного обмена пленными его вернули в Россию. Вскоре после этого младшего сержанта задержали, а следственные органы ВСУ СКР предъявили ему официальное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 352.1 и ст. 338 (добровольная сдача в плен и дезертирство) УК РФ.

Вначале дело передали в Южно-Сахалинский ГВС, а тот отправил его в Московский гарнизонный военный суд. Последний вернул дело на Сахалин.

Чтобы огласить вводную и резолютивную части приговора в открытом режиме, судье Андрею Облучкову понадобилось менее 20 минут. Он признал подсудимого виновным не только в этих преступлениях, но и трех эпизодах «самоволок» (ст. 337 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний Романа Иванишина приговорили к 15 годам строгого режима, лишив звания младшего сержанта. Обвинение, отметим, настаивало на 16 годах «строгача».

По данным “Ъ”, отягчающим вину было признано совершение преступлений в период мобилизации и ведения боевых действий. Характеризовался фигурант отрицательно.

В ходе разбирательства был обнародован такой факт — находясь на вражеских позициях, Иванишин стал призывать своих сослуживцев бросить оружие и последовать его примеру.

На фоне этого обращения украинцы усилили обстрел, и трое российских бойцов были смертельно ранены, а подразделение вынуждено отступить. Позднее в плену Роман Иванишин еще раз обратился к сослуживцам, предложив им бежать с передовой (эта видеозапись до сих пор гуляет по различным интернет-ресурсам).

Смягчающим вину обстоятельством стало наличие у не состоящего в браке мужчины четырех детей, в том числе двух несовершеннолетних.

Адвокат осужденного Ринат Ганиев заявил “Ъ”, что суд вышел за рамки предъявленного обвинения, поскольку добавил ст. 337 УК РФ. Защита настаивает, что следствием не были установлены мотив и цели преступлений.

По версии защитника, в декабре 2022 года младшему сержанту стало известно, что призывная комиссия Сахалинской области учла его состояние здоровья и отменила решение нижестоящей призывной комиссии о его мобилизации.

«Один из его командиров так и сказал: пиши рапорт, и тебя отправят домой. Уходить ему к врагу и сдаваться, зная, что домой поедет, не было никакого смысла. Документы в деле есть. А если б он хотел снова дезертировать, то логично бежать в сторону Донецка, в том направлении минных полей не было»,— сказал господин Ганиев. Боевые позиции были окружены минными полями, и Роман Иванишин об этом знал, но порядок расположения мин ему был неизвестен, полагает защита.

«Было темно, туман. Он мог заблудиться, и в этот момент его захватила ДРГ (диверсионно-разведывательная группа.— “Ъ”). Это подтверждает один из допрошенных в суде свидетелей»,— продолжил адвокат. Показания еще одного свидетеля, по мнению защиты, позволяют сделать заключение о частичной утрате Романом Иванишиным вменяемости еще накануне его исчезновения. Однако ряд ходатайств защиты о проведении экспертиз был отклонен судом.

Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Николай Сергеев; Эрнест Филипповский, Хабаровск