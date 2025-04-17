За террористические преступления в России за год осудили 870 человек

В 2024 году в России приговорили по террористическим статьям 870 человек, в том числе 48 несовершеннолетних. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.

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Фигуранты проходили по статьям о совершении теракта, прохождении обучения, содействии террористической деятельности, призывы к ней (ст. 205–206 УК РФ). В числе осужденных 77 женщин, 48 несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности. Еще 17 фигурантов — старше 60 лет.

Конкретно за осуществление терактов осуждены 75 человек, в том числе 10 женщин. За склонение к терроризму и вербовку новых членов — 89 человек, за публичные призывы к терроризму — 410, за обучение террористической деятельности — 46 человек. У 184 осужденных есть высшее образование, 473 — трудоспособные без постоянного дохода.

Следственный комитет РФ сообщал, что в прошлом году в суды было направлено 429 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, что на 40% больше, чем в 2023 году. По данным СКР, исполнителями, как правило, выступают не профессиональные диверсанты, а обычные школьники, студенты и пенсионеры.

Подробности — в материале «Ъ» «СБУ призывает детей к террору».