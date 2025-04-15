Родителей воспитают в детском саду

Молодые родители смогут получить в детских садах квалифицированные консультации по вопросам воспитания — в 2030 году такая программа должна заработать во всех регионах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В рамках программы ведомство разработало единый справочник для педагогов дошкольных учреждений. Он охватывает широкий спектр тем — от важности соблюдения прав ребенка до патриотического воспитания и разъяснений по вакцинации. Опрошенные “Ъ” эксперты согласны, что такая программа будет полезна на фоне «непроверенных и некачественных» советов из интернета. Однако они предупреждают, что эффективно консультировать смогут только квалифицированные педагоги, завоевавшие авторитет у родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Во вторник, 15 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к 2030 году в каждом российском регионе будет внедрена «Программа просвещения родителей детей дошкольного возраста». Она предназначена для сотрудников детских садов — чтобы они корректно взаимодействовали с семьями подопечных и могли дать им квалифицированные советы.

В 255-страничном документе (есть у “Ъ”) говорится о безусловном уважении прав ребенка в семье.

Авторы рассуждают о семейных ценностях и традициях, дают советы на тему духовно-нравственного, патриотического, а также трудового воспитания, рассказывают про существующие варианты государственной поддержки семей, объясняют важность рационального питания и вакцинации детей.

Есть раздел «Часто встречающиеся вопросы родителей» — например, о проблемах в отношениях братьев и сестер или про ситуацию смерти близкого человека. Подробно разбирается состояние развода в семье. Авторы отмечают, что дети дошкольного возраста особенно остро реагируют на расставание родителей — однако «при наличии взаимного доверия в семье, отношений, построенных не только на родительской любви, но и на уважении личности ребенка», ситуация не доходит до «асоциальных или вредных для здоровья проявлений». Более того, авторы программы подчеркивают, что «постоянные конфликты в семье оказывают на ребенка более тяжелое воздействие, чем стабильная жизнь с одним из родителей». Отметим, что программа не является догмой: в пояснительной записке говорится, что педагоги могут ее «творчески перерабатывать».

Напомним, создать такой документ поручил президент в 2022 году. В авторский коллектив вошли представители пилотных регионов, специалисты из Института развития здоровья и адаптации ребенка, Института коррекционной педагогики, Института изучения семьи, детства и воспитания (подведомственны Минпросвещения) и департамента демографической и семейной политики Минтруда. Итоговый документ прошел апробацию в пяти субъектах, а в этом году вводится еще в двадцати одном.

«Создавая программу, мы стремились собрать в одном документе ответы на часто встречающиеся вопросы родителей по развитию, обучению и воспитанию детей. А также другую информацию, которую педагогам важно донести до родителей,— рассказала “Ъ” ведущий научный сотрудник Института развития, здоровья и адаптации ребенка, доцент МПГУ Татьяна Кротова.— Программа позволяет определить формы и методы просвещения родителей, осуществить планирование такой работы и актуализировать собственные знания».

Ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева добавляет, что программа «призвана способствовать формированию единого понимания разных подходов к развитию ребенка, а также укреплению партнерства между семьей и образовательной организацией». Она уверена, что материалы станут ценным инструментом, «помогающим выстраивать диалог на основе современных научных представлений о детстве».

«Сегодня почерпнуть информацию о воспитании детей можно как из учебников по педагогике, так и из форумов и соцсетей. Риск в том, что информация может оказаться непроверенной и некачественной,— предупреждает доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.— Поэтому качественные проверенные материалы и возможность консультации с квалифицированным специалистом очень важны для родителей».

Эксперт подчеркивает, что внедрять программу надо очень аккуратно. Так, обязательность встреч с родителями «вызовет протест и формализует процесс», уверена госпожа Челышева.

«Хорошо, если программа будет реализовываться в рамках консультационного подхода — когда администрация дошкольного учреждения соберет вопросы родителей, затем решит, кому их адресовать — психологу, специалисту по питанию или физкультурнику — и проведет с ними общие встречи. Это эффективно, так как проблемы, с которыми сталкиваются родители, чаще всего не уникальны»,— считает она. Но просвещать семьи должен человек, «имеющий авторитет и поддержку в родительском сообществе», подчеркивает эксперт: «Это должен быть специалист, который не просто умеет взаимодействовать с детьми, но и сможет доносить принципы этой работы. А не перегруженный воспитатель, которому приходится проводить собрания после насыщенного рабочего дня».

Полина Ячменникова