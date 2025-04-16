Костин: ставка ЦБ находится на предельном уровне

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что основания для дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в России сейчас отсутствуют. По его мнению, ключевая ставка ЦБ и так находится на предельном уровне. Основные макроэкономические показатели в России стабильны, курс рубля укрепился — это может привести к снижению цен на импортные товары, считает господин Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я пока не вижу оснований для ужесточения ДКП. Наверное, более четко будет понятно в середине этого года — для того чтобы тот курс, который ЦБ проводит, реализовывался. Посмотрим. Шторм, конечно, может внести определенные коррективы… Но вот ужесточаться, я думаю, особо уже некуда. Мне кажется, этот уровень такой предельный должен быть»,— отметил Андрей Костин в комментарии телеканалу «Россия 24».

21 марта совет директоров ЦБ третий раз подряд сохранил ставку на уровне 21%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что нынешнюю стабильность рубля поддерживает именно ключевая ставка. Банк России будет аккуратно снижать показатель, чтобы инфляция снова не «подняла голову».

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».