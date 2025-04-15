Уиткофф: «пять территорий» — ключевой вопрос Путина в урегулировании на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Уиткоффа, вопрос «пяти территорий» является ключевым для российской стороны в урегулировании украинского кризиса.

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Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

«Несомненно, это мирное соглашение — оно касается так называемых пяти территорий, но и это еще не все: протоколы безопасности, НАТО, Пятая статья НАТО (статья о коллективной безопасности). У этой сложной ситуации очень много деталей»,— заявил спецпосланник президента США в эфире Fox News.

По словам Стивена Уиткоффа, президент Путин намерен достичь прочного мира на Украине. Он добавил, что США и Россия могут перезапустить отношения, придав им новые формы через «убедительные коммерческие возможности».

Стив Уиткофф входит в переговорную группу США по урегулированию конфликта на Украине. 11 апреля он прибыл в Россию для встречи с господином Путиным. Это третья встреча спецпосланника США и российского президента.

О перспективах урегулирования читайте в материале «Ъ».