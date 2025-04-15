Bloomberg: рубль сильнее других валют укрепился к доллару

С начала года российская валюта выросла на 38% на внебиржевом рынке, став лидером среди валют по укреплению к доллару. Ослабление доллара связано с торговыми войнами президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Российская валюта обогнала даже золото, которое традиционно считается защитным активом. Одним из факторов укрепления рубля стала рекордная ставка Банка России в 21%. Это сдерживает спрос на импорт и, следовательно, на иностранную валюту. По оценкам специалистов, укреплению рубля также способствует улучшение отношений России и США из-за роста доверия иностранных инвесторов к российским рынкам.

Кроме того, российская валюта растет благодаря продаже валюты из Фонда национального благосостояния с целью сглаживания последствий падения цен на нефть. «В отличие от многих валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов»,— сказала агентству экономист Софья Донец.

Стоимость доллара по официальному курсу ЦБ на 15 апреля составляет 82,7 руб. На международном валютном рынке Forex курс доллара в понедельник, 14 апреля, опускался ниже отметки 81 руб. Американская валюта потеряла почти 3% от предыдущей отметки. Для рубля такое укрепление наблюдается впервые со звонка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в середине марта.

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Елизавета Шмакова