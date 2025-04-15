Наваристый Bosch

Дочерняя структура «Газпрома» — АО «Газпром бытовые системы», готовится перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге и наладить там уже в 2025 году производство холодильников и стиральных машин. Занять значимую долю на рынке получится только в случае выпуска продукции именно под немецким брендом, так как у него есть сложившаяся и лояльная аудитория, считают эксперты. Однако при официальном возвращении Bosch в Россию актив снова перейдет под его управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с финансовым отчетом ООО «БСХ Бытовые приборы» (владеет заводами немецкого Bosch в Санкт-Петербурге, управляется с 2024 года АО «Газпром бытовые системы»), опубликованным в «СПАРК-Интерфакс». В пояснительной записке говорится, что АО планирует запустить производство стиральных машин и холодильников в 2025 году. В рамках подготовки к расконсервации завода ведется работа по наладке и настройке оборудования, подбору поставщиков сырья, созданию прототипов и тестовых образцов техники.

Также уточняется, что руководство компании подготовило модель будущих расходов и доходов вплоть до 2035 года. «В финансовой модели заложено последовательное увеличение мощностей каждый год, обусловленное ограниченным ростом трудовых ресурсов и постепенной наладкой оборудования, использованием нового сырья и материалов»,— говорится в документе. В «БСХ Бытовые приборы» и в АО «Газпром бытовые системы» не ответили “Ъ”.

ООО «БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 года, рассчитан на выпуск более 1 млн холодильников и стиральных машин в год. Также компания занимается сервисным обслуживанием бытовой техники четырех торговых марок: Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff. Компания имеет два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Год назад президент РФ Владимир Путин передал дочерней структуре «Газпрома» под управление заводы Bosch и итальянского Ariston. В конце марта 2025 года Ariston вернулся в РФ, и с компании сняли управление (см. “Ъ” от 27 марта). Выручка АО «Газпром бытовые системы» за 2024 год — 6,61 млрд руб., чистая прибыль — 140,7 млн руб.

В пояснительной записке к отчетности ООО указано, что за весь 2024 год компания не произвела ни одной единицы продукции и сократила штат с 635 человек до 369. Юридически ООО «БСХ Бытовые приборы» до сих пор на 100% принадлежит немецкой Bosch. В целом выручка компании за 2024 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 100 млн руб. с чистым убытком 1,7 млрд руб.

«Газпром» давно работает в сегменте бытовой техники, ему принадлежит бренд газовых плит Darina и др., напоминает директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. По его словам, «Газпром» в 2024 году уже производил тестовую партию новой техники, в частности узкие стиральные машины, которые пользуются спросом в РФ, под собственным брендом. По его оценке, новое производство стиральных машин и холодильников может занять «неплохую долю» российского рынка, так как крупную бытовую технику выгодно производить рядом с местом сбыта: «Исключение из себестоимости расходов на логистику дает преимущество в цене».

По информации источника “Ъ” на рынке бытовой техники, затраты по переооснащению заводов для возобновления производства коснулись и программного обеспечения для роботизированной линии сборки, так как Bosch при уходе из РФ «забрал» лицензию на ПО. По его словам, запуск производства планируется летом 2025 года, в планах компании выйти на производственные мощности уровня до 2022 года и расширить линии сборки, переоборудовав складские помещения в Санкт-Петербурге.

Расконсервация производства холодильников и стиральных машин может стоить от $20 млн до $50 млн (1,6–4 млрд руб. по курсу на 14 апреля 2025 года) из-за вложений в новые пресс-формы и оборудование, говорит учредитель бренда бытовой техники Jacky’s и совладелец бренда Shaub Lorenz Гусейн Иманов. «Если "Газпром" начнет производить технику под своим брендом, то проиграет конкуренцию южнокорейским LG, Samsung, китайскому Haier, Hisense и др., техника под брендом Bosch все еще поставляется через параллельный импорт и имеет своего покупателя, рынок уже сформирован»,— предупреждает он. Но в целом, по его данным, рынок бытовой техники с начала 2025 года сократился год к году в количестве на 35-40%.

Право собственности на активы сохраняется за Bosch, но компания утратила возможность участвовать в их управлении, объясняет партнер юридической компании White Stone Роман Лобанов.

«Фактически "Газпром" выполняет функции управляющего российскими активами Bosch, принимая стратегические решения и осуществляя операционную деятельность»,— подчеркивает он, добавляя, что компания имеет право выпускать продукцию под брендом Bosch. Но при отмене указа президента вся деятельность компании перейдет обратно к немецкой структуре.

Тимофей Корнев