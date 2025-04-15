Четыре журналиста осуждены за сотрудничество с организацией Навального

Нагатинский суд Москвы приговорил журналистов Антонину Кравцову (известна под псевдонимом Фаворская), Артема Кригера, Сергея Карелина и Константина Габова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и позже ликвидирован; организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена). Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Журналисты признаны виновными по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в деятельности экстремистского сообщества). На прениях прокурор запрашивала для них 5 лет и 11 месяцев заключения. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Артем Кригер и Антонина Кравцова — журналисты проекта Sota Vision (иноагент), Константин Карелин — продюсер новостной службы агентства Reuters, Сергей Карелин — видеожурналист, работавший с Assoctiated Press. Ранее СМИ со ссылкой на материалы следствия утверждали, что все они осуществляли съемку фото- и видеоматериалов для фонда: госпожа Кравцова ездила на суды к Алексею Навальному, а господа Кригер, Габов и Карелин участвовали в записи уличных интервью для YouTube-канала оппозиционера.

Полина Мотызлевская