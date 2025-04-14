Депутат Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час

Женщинам нужно сократить рабочий день хотя бы на час, чтобы у них было больше времени на семью, считает депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»). По его мнению, сейчас у матерей нет времени отвозить детей на кружки и спортивные секции после работы. Кроме того, при виде уставшей матери дочери могут расхотеть в будущем рожать детей, опасается депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Антропенко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Игорь Антропенко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отмечает депутат, сейчас дети посещают как минимум один кружок или спортивную секцию. Матерям сложно успеть на них, если они уходят с работы в 18:00. «В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет»,— сказал ТАСС депутат. Почему сопроводить детей до кружка не может отец, он не пояснил.

Господин Антропенко добавил, что, даже если у женщины нет семьи и детей, ей тоже требуется лишний свободный час — к примеру, на сборы на работу. Он назвал это «вопросом повышения демографии». «Когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?» — добавил депутат.

В 2024 году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести сокращенную неделю для женщин. Его идея состояла в том, чтобы сделать для работников бюджетной сферы, а также для государственных и муниципальных служащих пятницу короче на два часа при сохранении средней заработной платы.

О том, почему российские компании не спешат поддерживать рождаемость, читайте в материале «Ъ» «Труд и материнство не смешиваются».