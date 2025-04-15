За вертолет свободы не видать

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о поджоге в апреле 2024 года вертолета в подмосковном аэропорту Остафьево по заказу украинских спецслужб. Четверо молодых людей и девушка осуждены на сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы.

Военный суд признал Станислава Хамидулина, Даниила Ямскова, Романа Яковца, Никиту Булгакова и Анастасию Мочалину виновными в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Молодые люди также были признаны виновными в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Стоявший в ожидании ремонта вертолет Ка-32, который задействовали для тушения лесных пожаров, был сожжен в ночь на 26 апреля 2024 года на стоянке «Северная» международного аэропорта Остафьево в Новомосковском административном округе столицы. Борт принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр» и был заправлен 1,5 т топлива.

Ущерб составил около 700 млн руб., при этом стоимость летательного аппарата покрыла страховка. Поэтому иск по делу заявлен не был.

Как установило следствие, видеозапись с поджогом вертолета была выложена в одном из украинских Telegram-каналов. Следствие выяснило, что та же группа, впрочем, без участия девушки четырьмя днями ранее, 22 апреля 2024 года, сожгла обесточенный релейный шкаф на перегоне железной дороги Одинцово—Голицыно.

В ходе судебного процесса, который длился с февраля нынешнего года, четверо подсудимых—молодых людей признали вину частично. Они не отрицали, что сожгли релейный шкаф и вертолет, однако были не согласны с квалификацией их действий. Все фигуранты настаивали, что не были противниками СВО, а просто хотели заработать денег. Было установлено, что за диверсию на железной дороге им заплатили в общей сложности 15 тыс. руб., а за уничтожение вертолета обещали порядка 3 млн руб. В итоге за поджог «вертушки» молодые люди получили лишь 10 тыс. руб. «на расходы».

Защита просила переквалифицировать действия подсудимых на более мягкие статьи — о покушении на уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 167 УК РФ) и об уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), назначив фигурантам минимальные сроки.

Анастасия Мочалина, которая к моменту ареста успела окончить первый курс юрфака новосибирского колледжа, полностью отрицала вину, заверив, что лишь вызвала друзьям такси. По словам девушки, о том, что они натворили, она узнала от них уже позже. Защита просила ее оправдать.

Обвинение настаивало на сроке для девушки 13 лет, а для остальных фигурантов — 19 лет заключения каждому.

Представитель признанного потерпевшим Московского авиационного центра поддержал прокурора. Он сообщил, что действия фигурантов привели к увеличению расходов из бюджета, так как госучреждению пришлось заключить договоры на вооруженную охрану аэродрома, организовать закрытые стоянки для техники и обнести территорию колючей проволокой.

Судья Тимур Жидков счел вину всех пятерых фигурантов доказанной. По приговору Анастасия Мочалина проведет в колонии общего режима 12,5 года, Хамидулин получил 17,5 года, Булгаков — 18 лет, Ямсков — 17 лет, а Яковец — 17 лет 6 месяцев. Молодые люди первые три года проведут в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с карточек осужденных по 3 тыс. руб. в пользу государства.

Защита фигурантов заявила, что не согласна с приговором и подаст на него апелляцию. Так, по мнению защищавшей Станислава Хамидулина адвоката Ирины Рыжковой, в суде не было доказано ни одного признака статьи «Теракт», а содеянное подсудимыми не создало опасность жизни людей. «И строго, и несправедливо» — так прокомментировала «Ъ» адвокат исход процесса.

Мария Локотецкая