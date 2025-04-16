Бывшего прокурора Башкирии назначили судьей Конституционного суда России

Бывший прокурор Башкирии Александр Коновалов назначен судьи Конституционного суда (КС) России. Кандидатуру претендента утвердил сегодня Совет Федерации. По словам председателя КС Валерия Зорькина, господин Коновалов сочетает в себе «высочайшие знания» в области доктрины права и практические навыки. Он также отметил, что Александр Коновалов уже участвует во многих публичных процессах суда, являясь соавтором нескольких решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Коновалов родился в 1968 году в Ленинграде. В 1992-м окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «правоведение». В феврале 2005 года его назначили прокурором Башкирии, пока в ноябре того же года он не стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе. В 2020 году назначен полпредом президента в Конституционном суде РФ.

Венера Хисамова